IU-Convocatoria reclama un plan de choque para un barrio de Oviedo y la reforma urgente del albergue Cano Mata
El grupo municipal exige al Principado que asuma la gestión directa del albergue Cano Mata poniendo "fin a la externalización privada"
IU-Convocatoria por Oviedo presentará una moción para reclamar un plan de choque integral de los barrios de San Lázaro y Otero, porque arrastra desde hace años una situación de deterioro derivada de la falta de inversión, planificación y coordinación entre administraciones. La iniciativa, expone el portavoz, Gaspar Llamazares, , exige una respuesta conjunta del Ayuntamiento y del Principado de Asturias que combine medidas sociales, sanitarias, urbanísticas y de refuerzo de los servicios públicos.
Los tres concejales visitaron estejueves distintos puntos del barrio junto a los vecinos para conocer sobre el terreno la situación de la zona. Tras esa visita, la formación sostiene que San Lázaro-Otero vive una “emergencia social y vecinal” que requiere actuaciones inmediatas y sostenidas en el tiempo. IU-Convocatoria considera que la respuesta no puede limitarse a intervenciones policiales o actuaciones puntuales en campamentos, asentamientos o inmuebles ocupados o en riesgo de ocupación, al entender que esas medidas no resuelven el origen del problema.
La moció plantea reforzar la atención de los servicios sociales municipales, mejorar la coordinación entre administraciones, aumentar la dotación de servicios, equipamientos y actividades en el barrio y acometer actuaciones urbanísticas pendientes. Entre ellas, IU-Convocatoria cita la demolición y reordenación de espacios especialmente degradados.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el albergue Cano Mata, que la formación considera un ejemplo del “fracaso institucional” en la atención a las personas sin hogar. El grupo reclama la ampliación de plazas y una reforma inmediata de las instalaciones, al advertir de que el recurso funciona desde hace años con medios insuficientes y una capacidad limitada. Además, IU-Convocatoria pide que el Principado asuma directamente su gestión y que se ponga fin a la externalización privada del servicio.
El portavoz municipal de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares, defendió que la situación del barrio “no es un problema que se resuelva con más alarmismo o más patrullas”, sino “el resultado de años de abandono y de una insuficiente respuesta pública”. Según Llamazares, los vecinos tienen derecho a vivir en un barrio “cuidado y seguro”, mientras que las personas en situación de exclusión deben recibir “una atención digna”.
La formación insiste en que ambas demandas son compatibles si existe voluntad política y recursos suficientes. “Frente a quienes hablan de supuestas prioridades nacionales, nosotros hablamos de prioridades vecinales. Lo urgente es que Ayuntamiento y Principado asuman de una vez sus responsabilidades y actúen sobre la raíz del problema”, señaló Llamazares.
IU-Convocatoria defiende que la convivencia en San Lázaro-Otero debe protegerse mediante el refuerzo de los servicios públicos y la garantía de derechos, no con discursos que, a su juicio, contribuyan a estigmatizar a las personas en situación de vulnerabilidad. La formación sostiene que la degradación de determinadas zonas del barrio y el deterioro de recursos como Cano Mata son consecuencia directa de años de insuficiente inversión y falta de respuesta institucional.
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