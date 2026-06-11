Los médicos de familia se reivindican en Oviedo: "Somos la puerta de entrada al sistema sanitario, acompañamos en la enfermedad y celebramos cuando la vida da otra oportunidad"

La medicina de familia no es solo la puerta de entrada al sistema sanitario. Es la primera mirada a la que acuden los pacientes, y con ellos la relación se vuelve tan estrecha que los doctores acaban conociendo más en profundidad a las personas que a sus enfermedades. Este fue el mensaje más repetido este jueves durante la inauguración de la trigésima segunda edición del congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Las jornadas, que se celebran hasta el sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, han desplazado a 2.450 doctores hasta la capital asturiana. Otros 2.831 siguen las sesiones de forma telemática. Tanto los asistentes como las autoridades fueron recibidos por “Pelayo”, un robot que da cuenta de los avances tecnológicos que ha experimentado la medicina en la última década, pero que al mismo tiempo tiene muy claro que nunca podrá sustituir la consulta entre un médico y un paciente. “Representáis la cercanía, el conocimiento y la humanidad”, les dijo.

La intervención más aplaudida de la sesión fue la de la presidenta de la SEMG, la doctora Pilar Rodríguez Ledo. En su discurso reivindicó que el lema del congreso, “raíz, alma y futuro”, representa a la perfección esta parte de la sanidad porque nunca apostaron por convertirse en una suma de conocimientos científicos. “El verdadero valor reside en la mirada que acompaña en la enfermedad y celebra cuando la vida da otra oportunidad. Somos el lugar al que las personas vienen día tras día a lo largo de su vida”. Los pacientes acuden a los centros de salud desde recién nacidos y hasta sus últimos días de su vida. Todos depositan su confianza en sus doctores en los peores y mejores momentos de su vida. También criticó que muchas veces se encasilla a los médicos de familia como una especialidad menor, aunque el tirón que ha tenido entre las 9.276 plazas MIR ofertadas por el Ministerio de Sanidad este año demuestra lo contrario.

La doctora Rodríguez Ledo explicó que uno de los ejes fundamentales del congreso es la longevidad, al alcanzar la esperanza de vida los 82,2 años. “Vivimos más años, sin duda, pero queremos añadir calidad. La longevidad no es solamente una cuestión biológica; también es social, comunitaria y emocional, y es el resultado de una serie de decisiones individuales, pero también de entornos que favorecen la salud y la participación”, afirmó.

El presidente de la SEMG en Asturias, José Miguel Álvarez Cabo, reivindicó que la medicina de familia necesita “recursos económicos y liderazgo” y su colega Raquel López de la Peña puso en valor el trabajo del comité científico, compuesto por 46 vocales, que durante estos meses ha revisado las 1.486 comunicaciones científicas recibidas.

En la sesión inaugural participó asimismo la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Reivindicó que, con este congreso, Oviedo se convierte en “la cuna de la atención primaria” española, y recordó que este nivel asistencial resuelve el 80% de los problemas de salud. “La medicina general es esencial porque garantiza la equidad y la accesibilidad, hace posible la intervención comunitaria y resulta fundamental cuando hablamos de prevención y promoción de la salud”, señaló. Asimismo, destacó que el presupuesto de este año recoge una ampliación de plantilla de 120 puestos y que las cuentas destinadas a esta área han aumentado un 40% desde 2019.

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Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, puso en valor la importancia de que congresos como este se celebren en la ciudad. “Cada vez son más las organizaciones y empresas que nos eligen, síntoma de que esta es una ciudad moderna, cómoda y con carácter acogedor”, afirmó. También estuvo en el Calatrava el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Muñiz, quien reivindicó los esfuerzos de la Universidad de Oviedo para que la medicina de familia forme parte del plan de estudios de la facultad de El Cristo.