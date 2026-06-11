Nacho Cuesta, confía en que Oviedo pueda retomar pronto el concurso de ideas de La Vega

La paralización cautelar del concurso internacional de ideas para la transformación de La Vega ha provocado las primeras reacciones políticas en el Ayuntamiento de Oviedo. Desde el gobierno local, el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, trasladó un mensaje de tranquilidad y aseguró que el gobierno mantiene la confianza en que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestime finalmente el recurso del Colegio de Arquitectos de Asturias.

Cuesta destacó que la suspensión no altera la hoja de ruta prevista para otros trabajos vinculados al futuro desarrollo del recinto. «Seguimos adelante con el resto de actuaciones que estamos desarrollando en paralelo, definiendo con la Consejería de Cultura los trabajos arqueológicos a resultas del proyecto y podremos empezar pronto las prospecciones», señaló el edil, convencido de que el procedimiento se retomará en breve.

Mucho más duro se mostró el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, que responsabilizó directamente al gobierno municipal de la situación. «El responsable de que esto se haya frenado tiene nombre: Alfredo Canteli Fernández, no el grupo socialista. El frente del no está en el gobierno del PP. Canteli y Cuesta son unos inútiles», afirmó, recordando además que el PSOE ya había advertido de posibles problemas en las bases del concurso.

Desde Izquierda Unida, Alejandro Suárez valoró positivamente el interés despertado por el proyecto entre figuras de prestigio internacional. A su juicio, la presencia de arquitectos de la talla de Rafael Moneo, Kengo Kuma, Joan Busquets y César Portela «demuestra la relevancia estratégica» de La Vega para la ciudad.

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Por su parte, Vox, a través de Sonsoles Peralta, lamentó la paralización del proceso y advirtió de que esta situación puede poner en riesgo la aspiración Capital Europea de la Cultura 2031.