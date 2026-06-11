La nueva música toma Oviedo: cinco conciertos gratuitos descubrirán la música del mañana en un escenario único

Oviedo inaugurará su programación cultural estival con la sexta edición de Tiempos Nuevos, un ciclo gratuito que reunirá entre el 8 de julio y el 5 de agosto a diez artistas y bandas de la vanguardia musical española: “Repion”, “Troya”, “El Bugg”, “LaBlackie”, “EZEZEZ”, “Los Yolos”, “Ganges”, “MarZo”, “Parkineos” y “Gea”. Los conciertos se celebrarán todos los miércoles a las 20.00 horas en el patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y ofrecerán una panorámica de los nuevos lenguajes sonoros que van del pop, el indie y la electrónica al trap, el punk, el grunge o los sonidos urbanos.

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo vuelve a apostar por una propuesta que se ha consolidado como escaparate de las tendencias más innovadoras de la música popular contemporánea. El ciclo busca acercar al público proyectos que exploran nuevas formas de creación y que representan la evolución de géneros tradicionales hacia propuestas híbridas y arriesgadas.

La programación de este año combina artistas ya consolidados en los circuitos alternativos nacionales con nombres emergentes que están marcando el rumbo de la nueva escena. Entre ellos figuran las hermanas cántabras de “Repion”, una de las bandas de referencia del nuevo rock independiente; el granadino “El Bugg”, una de las voces más prometedoras del trap; la rapera barcelonesa “LaBlackie”; la banda vasca “EZEZEZ”, con su mezcla de psicodelia, grunge y punk; o “Los Yolos”, una de las propuestas más singulares del pop y el punk español contemporáneo.

El cartel se completa con el pop electrónico de “Ganges”, el universo introspectivo de “MarZo”, la propuesta techno y hardcore de “Parkineos”, la electrónica de “Gea” y el delicado proyecto de pop alternativo de “Troya”. Según la organización, todos ellos representan una escena caracterizada por la libertad creativa y la mezcla de influencias, capaz de reunir bajo un mismo paraguas estilos muy diversos.

Los conciertos se presentarán en formato doble, con dos actuaciones por jornada. El calendario arrancará el 8 de julio con “Repion” y “Troya”; continuará el 15 de julio con “El Bugg” y “LaBlackie”; el 22 de julio con “EZEZEZ” y “Los Yolos”; el 29 de julio con “Ganges” y “MarZo”; y concluirá el 5 de agosto con “Parkineos” y “Gea”. La entrada será libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

Con esta propuesta, Oviedo vuelve a situar en el centro de su programación veraniega a las nuevas corrientes de la música popular, apostando por artistas que, en palabras de la organización, «representan ya hoy la música de mañana».