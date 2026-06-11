Una nueva pelea con una quincena de internos implicados agrava la crisis en el centro de menores de Sograndio (Oviedo)

La tensión no remite en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, donde este miércoles se ha registrado un nuevo episodio de violencia, el tercero en menos de una semana tras la revuelta del pasado domingo y las dos agresiones posteriores denunciadas el lunes. Según ha podido saber este diario, el altercado se produjo en torno a las siete y media de la tarde, durante el periodo de actividades deportivas en el patio, cuando varios internos de un módulo del segundo piso, donde se concentran los mayores de edad, acabaron implicados en una pelea que afectó a una quincena de jóvenes.

El conflicto se inició entre dos internos y se extendió rápidamente al resto del módulo, lo que obligó a intervenir a los vigilantes de seguridad. En el momento de los hechos, una parte de los internos se encontraba realizando deporte en el patio, lo que dificultó la actuación inicial de los trabajadores. Los equipos de seguridad lograron reducir a uno de los implicados y trasladarlo a una zona de contención, mientras que otro no pudo ser evacuado de inmediato debido a que las dependencias habituales para estos casos estaban ocupadas por la hora de visitas.

En ese contexto, uno de los internos llegó a lanzar una silla contra un vigilante durante la intervención, sin llegar a alcanzarle. Posteriormente fue reducido y engrilletado, tras lo cual, según fuentes del centro, se produjeron nuevas amenazas verbales hacia los trabajadores. El joven fue finalmente trasladado a una habitación de régimen cerrado con puerta acorazada, donde habría fracturado el cristal de una ventana, provocándose cortes que requirieron asistencia sanitaria por parte del personal ATS del centro, sin necesidad de derivación hospitalaria. La intervención se desarrolló en un escenario de alta tensión y con importantes dificultades operativas, según relatan fuentes de la plantilla, que denuncian además la falta de medios adecuados en este tipo de espacios de contención.

El episodio llega apenas 48 horas después de la revuelta registrada en la noche del domingo, que se saldó con tres vigilantes trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y una auxiliar educadora agredida, así como de las dos nuevas agresiones denunciadas el lunes, una de ellas a una vigilante de seguridad durante la notificación de una sanción disciplinaria y otra a un educador por parte de la misma interna.

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La secuencia de incidentes ha llevado a los trabajadores a describir la situación como un “verdadero motín” en el caso del domingo y a advertir de un deterioro progresivo de la convivencia en el centro. El comité de empresa sostiene que la conflictividad “no está mejor, sino peor” y reclama medidas urgentes ante lo que considera una escalada sostenida de violencia.