El Principado reconoce que el centro de menores de Sograndio (Oviedo) "está obsoleto" y que eso dificulta su gestión

El Gobierno del Principado reconoce que el Centro de Responsabilidad Penal del Menor de Sograndio, en Oviedo, presenta importantes limitaciones estructurales y admite la necesidad de construir un nuevo equipamiento diseñado específicamente para uso penitenciario juvenil. El Ejecutivo autonómico considera imprescindible sustituir unas instalaciones que no fueron concebidas originalmente como centro penal.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, explicó este jueves que las actuales instalaciones son un edificio “obsoleto”, una circunstancia que, a su juicio, dificulta la gestión diaria y obliga a reforzar los sistemas de seguridad. El Principado sostiene que la configuración actual del inmueble condiciona el funcionamiento del centro y complica la respuesta ante el aumento de internos.

La situación del centro cobra relevancia tras los últimos incidentes registrados en las instalaciones, en un contexto marcado por el incremento del número de internos y la presencia creciente de jóvenes mayores de edad. Según explica el consejero, el equipamiento llega a superar el medio centenar de internos cuando tradicionalmente acoge entre 20 y 30. El aumento de ocupación sitúa al centro en una situación de tensión que el Gobierno autonómico considera preocupante.

Ante este escenario, el Principado acomete pequeñas reformas urgentes mientras avanza en el proyecto de un nuevo centro. La futura infraestructura se levantará en la misma parcela una vez concluya el desarrollo urbanístico previsto, aunque el Ejecutivo autonómico asume que no estará lista antes de dos años. La Administración regional admite que la solución definitiva no llegará a corto plazo.

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Peláez defiende que un nuevo edificio permitirá adaptar mejor la seguridad a las necesidades reales del centro y renovar el modelo socioeducativo, al tratarse de una infraestructura creada específicamente para la atención de menores con responsabilidad penal. El objetivo pasa por disponer de un equipamiento diseñado desde el inicio para uso penitenciario juvenil y ajustado a las exigencias actuales.