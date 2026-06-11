El PSOE propone declarar zonas tensionadas, regular los pisos turísticos y crear vivienda pública para atajar la crisis residencial en Oviedo

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo planteó este jueves un paquete de medidas para hacer frente al creciente problema de acceso a la vivienda en la capital asturiana que pasa por la declaración de zonas tensionadas, la regulación de las viviendas turísticas, incentivos para movilizar pisos vacíos, la creación de un Observatorio de la Vivienda y una revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Las propuestas fueron presentadas por el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, durante un desayuno informativo con medios de comunicación en el que dio a conocer un estudio elaborado por su grupo a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Tributaria, el Consejo General del Notariado y el Ministerio de Vivienda. «Cada vez es más difícil comprar o alquilar una vivienda en Oviedo», aseguró el edil, que lamentó que se hayan recuperado escenas «propias del NODO», con personas que «comparten habitaciones con derecho a baño». «La vivienda es el primer escalón para cualquier proyecto de vida» y «la vivienda no debe ser un lujo, sino un derecho», defendió Llaneza, quien cerró su intervención con una advertencia: «La inacción no es una opción».

Según el informe presentado por los socialistas, el mercado residencial ovetense atraviesa una situación de fuerte tensión. El precio medio de la vivienda alcanza ya los 2.021 euros por metro cuadrado, mientras que el alquiler se sitúa en torno a los once euros por metro cuadrado. «Ha habido una subida del 10% en el último año, muy por encima de los sueldos y el IPC», señaló Llaneza. Al mismo tiempo, la oferta disponible se redujo un 21% durante el último ejercicio, una circunstancia que, a su juicio, afecta especialmente a los jóvenes y a las familias trabajadoras.

El portavoz socialista calificó los precios actuales de «desorbitados» y estimó que entre 15.000 y 16.000 personas tienen dificultades para encontrar vivienda en el municipio. Según los cálculos manejados por su grupo, Oviedo necesitaría unas 7.000 viviendas adicionales para equilibrar oferta y demanda. El estudio también recoge un incremento del 80% en las operaciones de compraventa. «La oferta no cubre ni de lejos la demanda», resumió.

Frente a este escenario, el PSOE denuncia la «práctica inexistencia de política de vivienda» por parte del Ayuntamiento de Oviedo. Llaneza comparó la situación local con la de otras ciudades españolas como Bilbao, Málaga, Barcelona, Sevilla o Zaragoza, donde existen parques municipales de vivienda mucho más amplios. «En Oviedo solo hay siete viviendas públicas», afirmó. En este contexto, consideró insuficiente el proyecto impulsado conjuntamente por Ayuntamiento y Principado para construir unas 300 viviendas en Las Campas. «Es una gota en el océano», sostuvo.

Entre las medidas defendidas por los socialistas figura la declaración de zonas tensionadas en aquellos ámbitos de la ciudad donde los precios del alquiler registren mayores incrementos. Llaneza reconoció que «no es una medida perfecta», pero aseguró que permitiría proteger a numerosos arrendatarios de subidas que pueden alcanzar el 16%. El portavoz municipal aprovechó además para criticar a la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por Ovidio Zapico, por no aplicar en Oviedo la misma política que se desarrolló en Gijón. A su juicio, esta diferencia responde «al pacto que IU tiene con el PP en el Ayuntamiento de Oviedo».

Otra de las propuestas pasa por la regulación de las viviendas turísticas. El edil cifró en unas 1.200 las registradas oficialmente en la ciudad y apuntó que podrían existir más en situación irregular. «Si volvieran al mercado residencial cubrirían una de cada siete de las viviendas que se necesitan», afirmó.

El PSOE también plantea medidas fiscales destinadas a incentivar la salida al mercado de viviendas vacías, así como ayudas para la rehabilitación del parque inmobiliario. Como ejemplo citó las 122 viviendas rehabilitadas en Ventanielles gracias a fondos europeos. Asimismo, propone la creación de un Observatorio de la Vivienda que permita disponer de información actualizada sobre la evolución de precios, oferta y demanda.

En materia urbanística, Llaneza defendió la necesidad de revisar el actual Plan General de Ordenación Urbana, al que definió como «una herramienta agotada que está bloqueando el futuro». Según explicó, los desarrollos previstos en ámbitos como La Lloral, con capacidad para unas 1.800 viviendas, o el Palais, con otras 1.100, resultan hoy difíciles de ejecutar. El dirigente socialista se mostró favorable a impulsar nuevos desarrollos residenciales, aunque rechazó el modelo de ciudades dormitorio. «Los desarrollos deben tener servicios públicos, comercio de proximidad y transporte», subrayó.

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Por último, propuso explorar fórmulas de colaboración con los promotores inmobiliarios para incrementar el parque de alquiler asequible. En lugar de exigir el cobro del 10% de aprovechamiento urbanístico en suelo, planteó la posibilidad de acordar que una de cada diez viviendas construidas se destine a alquiler asequible. «En tres años no se ha hecho nada. Mientras Bilbao tiene 4.000 viviendas públicas y Gijón 400, aquí tenemos siete», concluyó.