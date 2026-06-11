La ruta interminable de los alumnos del colegio Dolores Medio: a pie, en bici y en patinete por las calles de Oviedo

Los alumnos de primero y segundo de Primaria del colegio Dolores Medio participaron este jueves en una ruta desde el centro escolar hasta el parque de Invierno, pasando por el casco histórico. La actividad permitió a los escolares elegir cómo realizar el recorrido: caminando, en bicicleta o en patinete. La iniciativa forma parte del proyecto de movilidad sostenible impulsado por los maestros Beatriz Vigil y Sergio Rodríguez, con el objetivo de fomentar desplazamientos más seguros, saludables y respetuosos con el entorno.

«Nuestra escuela es singular porque está dentro del Oviedo Redondo. Está rodeada de calles y carreteras por donde pasan los vehículos a gran velocidad. El objetivo es garantizar la seguridad vial de los niños y nos propusimos venir hasta el primer lugar verde donde pueden jugar al balón y con la bicicleta», explicó Beatriz Vigil durante la jornada. La docente destacó la importancia de que los alumnos conozcan su entorno más cercano y aprendan a moverse por la ciudad de forma responsable, prestando atención tanto a las señales como al resto de usuarios de la vía.

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La ruta del colegio Dolores Medio. / Irma Collín

Por su parte, Sergio Rodríguez señaló que, a lo largo del proyecto, los estudiantes trabajaron contenidos básicos de educación vial, como el significado de señales como el ceda el paso o las normas para circular por diferentes vías. Durante todo el recorrido, los participantes contaron con el apoyo de la Policía Local de Oviedo, que les abrió camino y garantizó la seguridad de la marcha. Al llegar a la meta, todos los niños recibieron un carné simbólico que les permitirá «conducir en el patio donde hacen Educación Física», como recuerdo de una jornada en la que combinaron aprendizaje, convivencia y movilidad sostenible.