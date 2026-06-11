El teléfono de atención a la soledad no deseada de Oviedo recibió 2.000 llamadas en lo que va de año, un 20% más

El programa municipal "Oviedo a tu lado", dirigido a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores, ha recibido ya alrededor de 2.000 llamadas y ha registrado este año un incremento cercano al 20% en las comunicaciones recibidas. Así lo destacó este jueves la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, durante la presentación de una nueva campaña de sensibilización que implicará a más de 200 comercios de proximidad de la ciudad mediante el reparto de bolsas informativas con el teléfono de atención municipal: el 900 100 222.

Velasco explicó que la iniciativa busca dar visibilidad a una problemática social que en muchas ocasiones permanece oculta y que requiere de la implicación de toda la sociedad para ser detectada y abordada. «La soledad no deseada es una problemática social que mayoritariamente es invisible», señaló la edil, que destacó que el comercio de proximidad representa valores como la cercanía, la escucha, la compañía y la ayuda, los mismos en los que se basa el programa municipal.

La campaña consiste en la distribución de bolsas informativas entre los más de 200 establecimientos adheridos, tanto del centro urbano como de los barrios y la zona rural. En ellas figura el teléfono municipal 900 100 222, un recurso al que pueden recurrir no solo las personas mayores que sufran aislamiento, sino también familiares, vecinos o conocidos que detecten posibles situaciones de soledad.

Según explicó Velasco, una vez recibida la llamada, profesionales del programa contactan con la persona afectada para ofrecer apoyo y favorecer su integración en actividades y redes sociales. En este sentido, destacó la creación de los grupos "Mejor en compañía", en los que ya han participado más de 80 personas.

Por su parte, la concejala de Economía, Leticia González, subrayó el doble objetivo de la campaña: apoyar al comercio local y reforzar la atención a las personas mayores. González agradeció la colaboración de los establecimientos, que «siempre se unen a todas las iniciativas» impulsadas por el Ayuntamiento, y puso en valor el papel social del pequeño comercio, más allá de su aportación económica y de generación de empleo.

La edil destacó que los comercios «llenan de luz, de vida y de color los barrios», pero también desempeñan una función de proximidad que los convierte en aliados fundamentales para detectar situaciones de vulnerabilidad y acercar información sobre los recursos municipales a quienes más lo necesitan.

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Además de las bolsas, los establecimientos participantes dispondrán de material informativo para facilitar a los clientes información sobre el programa Oviedo a tu lado y los recursos de apoyo existentes para combatir la soledad no deseada.