La Universidad de Oviedo alza la voz en el concierto de fin de curso protagonizado por el coro
La vicerrectora Marta Mateo encabezó la asistencia al concierto de fin de curso de la agrupación, que culminó con tres bises y una ovación
El Coro de la Universidad de Oviedo, bajo la dirección del maestro Joaquín Valdeón, protagonizó ayer por la tarde, en la Capilla del edificio histórico, el concierto de fin de curso.
La veintena de coristas -a los que se sumaron la violinista Olga Kopiattina y el pianista Arian Alegre-, mostraron todo su poderío vocal a través de un programa variado y atractivo -que abarcaba desde piezas barrocas hasta composiciones actuales- permitió a los intérpretes lucir unas voces bien timbradas y unos matices expresivos notables que, durante casi hora y media, hicieron las delicias del numeroso público, encabezado por la vicerrectora de extensión universitaria y proyección cultural, Marta Mateo.
Particularmente destacadas fueron las ejecuciones de "Northern lights" (O. Gjeilo), "Cuando salí de Cabrales" (G. Martínez) y "They are at rest" (E. Elgar), donde se mostró el equilibrio y la madurez adquirida por los estudiantes a manos de Valdeón, que ejerció además como maestro de ceremonias introduciendo brevemente cada uno de los temas.
En vista del éxito, ante los aplausos y ovaciones, el coro regaló tres bises y la propina "The road home" (S. Paulus) para cerrar un concierto extraordinario.
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