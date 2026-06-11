A la venta las entradas para el encuentro lírico "ZarzuelízaTÉ" dedicado a "Maharajá"

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo ha puesto ya a la venta las entradas para una nueva edición de "ZarzuelízaTÉ", el ciclo de encuentros líricos que forma parte de la programación paralela del XXXIII Festival de Teatro Lírico Español, que organiza en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA. La acgtividad tendrá lugar, el próximo miércoles 17 de junio, a las 19.30 horas, en el Salón de Té del Teatro Campoamor.

El encuentro estará dedicado a "Maharajá", uno de los títulos incluidos en la presente edición del festival, y contará con la participación de la soprano Beatriz Díaz y la mezzosoprano Serena Pérez, junto al compositor de la obra, Guillermo Martínez, y su libretista y director de escena, Maxi Rodríguez. La sesión será presentada por Alejandro González Villalibre y contará con el acompañamiento musical al piano de Marcos Suárez, ofreciendo al público la oportunidad de acercarse a la obra desde una perspectiva diferente y cercana antes de su estreno.

"ZarzuelízaTÉ" se enmarca en el programa "OFF Zarzuela", impulsado por la Fundación Municipal de Cultura, y propone encuentros previos a cada representación del festival en un formato distendido y participativo. El objetivo es descubrir la singularidad y la esencia de cada título a través de conversaciones con sus protagonistas, complementadas con interpretaciones musicales en directo.

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Las localidades tienen un precio de 6 euros y el aforo está limitado a 50 personas. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Campoamor y a través de la plataforma de venta online del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de taquilla es de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.