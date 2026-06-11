El viejo HUCA de Oviedo ya tiene quien diseñe su futuro: se trata de una empresa pública de las islas Canarias

El viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ya tiene empresa que diseñe su futuro. Se trata de Gesplan, la entidad perteneciente al gobierno de las Islas Canarias que ejecuta una media de más de trescientos proyectos al año con una plantilla de 2.000 personas. Posee una experiencia de más de treinta años en labores de planificación, gestión y ejecución de proyectos desarrollados en las Islas y en otras partes del mundo. Su oferta de 166.000 euros fue la mejor puntuada por los técnicos del Principado y la mesa de contratación acaba de determinar que toda la documentación es correcta para realizar estos trabajos que tienen como objetivo devolver a la vida un agujero negro situado en la parte alta de la ciudad. Los edificios que tendrán una segunda vida se reconvertirán en usos sociales y públicos albergando las facultades de Ciencias y Educación y Formación al Profesorado. También se construirá vivienda asequible y se integrarán en la ciudad los 230.000 metros cuadrados que en su mayoría llevan sin uso desde hace doce años.

El domingo se cumplirá un año desde que los servicios sanitarios se mudaron a La Cadellada y el viejo HUCA ha visto cómo pasaba el tiempo sin que el Principado hiciese nada por evitar su degradación. Además, la falta de personal de seguridad provocó que los edificios estén desvalijados. Solo queda la estructura, ya que tanto los techos como las barandillas de las terrazas o cualquier otro elemento ha sido robado para su venta en el mercado negro. Una situación que hace tiempo provocó el hartazgo de los vecinos. Es por ello que tanto el presidente, Adrián Barbón, como el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, han pedido perdón en varias ocasiones durante los últimos meses. Sin embargo, las disculpas no son suficientes para quienes llevan años viendo la degradación de los terrenos. Quieren hechos.

Este plan especial permitirá comenzar a definir el futuro del viejo HUCA. La empresa adjudicataria dispondrá de veintitrés meses para desarrollar todos los trabajos, desde el diagnóstico inicial hasta la aprobación definitiva del documento. Entre medias llegará el visto bueno inicial, un paso que permitirá a la Universidad de Oviedo solicitar licencia al Ayuntamiento para comenzar a reformar el antiguo edificio de Silicosis con el objetivo de acoger la Facultad de Ciencias, que se ubica en Llamaquique. La previsión es que los despachos y laboratorios se trasladen allí de forma definitiva, mientras que los estudiantes lo ocuparán de manera provisional hasta que finalice la rehabilitación de Maternidad, que se convertirá en el gran aulario del campus B de El Cristo. Por su parte, el adjudicatario del lote para la documentación medioambiental dispondrá de doce meses para su redacción.

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El Principado es exigente a la hora de diseñar los pliegos. Quiere que el diseño de futuro se base en criterios de urbanismo contemporáneo, integrando parámetros de movilidad sostenible junto a estudios específicos de impacto de género y de infancia. La evaluación ambiental también se prolongará durante doce meses. La coordinación de todo el proceso recaerá en la Dirección General de Ordenación del Territorio, que supervisará el trabajo de equipos multidisciplinares integrados por arquitectos, juristas especializados en urbanismo y expertos ambientales. Todo este procedimiento llevará consigo unos documentos ambientales que redactará, si no hay imprevistos, la empresa Ingeniería, Estudios y Proyectos Europeos.