Vox critica el "triunfalismo" municipal ante "el aumento de las infracciones penales" en Oviedo
Sonsoles Peralta denuncia que los vecinos de San Lázaro trasladan a su formación "indignación con esta autocomplacencia", ya que "la seguridad sigue deteriorándose" mientras el equipo de gobierno "presume" de lo contrario
“Resulta difícil entender que después de convocar una Junta Local de Seguridad para abordar una preocupación real de los vecinos, el único mensaje que se traslade sea que todo va bien. Si todo estuviera tan bien, la Junta probablemente no habría sido necesaria”. Con estas palabras, la portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, criticó este jueves las manifestaciones municipales efectuadas a término de la reunión de dicho órgano, en las que el equipo de gobierno presentó a Oviedo como una "ciudad segura" mientras "evita" explicar qué medidas concretas se adoptarán tras creciente preocupación vecinal a raíz de las denuncias de los vecinos de las inmediaciones del Albergue Cano Mata, en el barrio de San Lázaro.
Según manifiesta Peralta, “los vecinos de San Lázaro nos han trasladado su indignación con esta autocomplacencia, porque mientras el Consistorio presume, la realidad en las calles empeora y la seguridad sigue deteriorándose. Exigimos medidas urgentes”. Así, desde la formación anuncian que pedirán, además, información detallada sobre las conclusiones de la Junta Local de Seguridad, cuya convocatoria es "consecuencia" de los problemas denunciados "durante meses" y de "una realidad que no puede ocultarse con declaraciones institucionales".
"Los datos oficiales reflejan un incremento de las infracciones penales, con aumentos significativos en delitos como los robos con violencia e intimidación, las lesiones y riñas tumultuarias, los delitos contra la libertad sexual o las estafas informáticas", señala la portavoz municipal del partido, que hace hincapié en que este miércoles el equipo de gobierno "volvió a insistir" en que Oviedo tiene una tasa de criminalidad "muy por debajo" de la media nacional y también por debajo de la media autonómica.
Subraya Peralta que la comparación "es interesada" y que lo que realmente debe analizarse es la evolución de esta tasa en la ciudad en los últimos tres meses, donde "se ha registrado un repunte de casi todos los tipos delictivos", entre ellos un 150% más de agresiones sexuales y un 83% más de tráfico de drogas, según los datos que presenta la aformación, que "contradicen" el mensaje triunfalista del gobierno municipal y "confirman" la creciente preocupación de los ovetenses.
“Resulta inadmisible que el Ayuntamiento trate de tranquilizar a la opinión pública comparando Oviedo con medias nacionales o autonómicas, cuando los vecinos lo que ven es que la situación empeora año tras año. La gente está indignada, porque se les pide que acepten un relato complaciente mientras crecen los delitos y aumenta la sensación de inseguridad en muchos barrios”, remata.
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