Adriana Santoro Niño, la brillante ovetense que consiguió un diez en la PAU: el secreto es ir "estudiando día a día"

La ovetense Adriana Santoro Niño vivió sumamente nerviosa la mañana de este viernes. Corrían las nueve y media cuando recibió una llamada en su móvil. Había sacado un diez en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). La intriga era saber si había logrado un 14, la calificación perfecta, la soñada por muchos estudiantes que aspiran a entrar en carreras con una nota de acceso alta. Treinta minutos después llegó la confirmación: esta alumna del Colegio Internacional Meres era una de las mejores de Asturias. Consiguió un diez en todo.

Sin presión por la nota de corte

Respiró tranquila, aunque para ella la nota de corte no era un quebradero de cabeza. Estudiará el doble grado de Derecho y Business Analytics en ICADE. En enero pasó las pruebas de admisión y en febrero le llegó la esperada noticia de que la habían admitido. Solo tenía que cumplir un único condicionante: aprobar los exámenes antes de iniciar una nueva etapa en su vida. Cumplió el reto con creces. «Puede que no tener presión fuese la clave», reconoce.

Tanto sus profesores como su familia tenían puesta toda la confianza en ella. Esta alumna, que estudió el Bachillerato de Sociales, siempre fue brillante en sus estudios. Incluso Lengua y Filosofía, que eran su talón de Aquiles. Por el contrario, las Matemáticas es su asignatura favorita. Resuelve los problemas con suma agilidad.

Estudiar día a día desde septiembre

La fórmula para conseguir el éxito, dice, es sencilla. «Fui estudiando día a día desde septiembre». Esto le permitió que las lecciones que se le atragantaban a principios de curso las resolviese con soltura en mayo. «Este año ha sido muy duro, pero a la vez lo he disfrutado mucho. Si te organizas bien y llevas todo poco a poco, no vas a tener problema», explica.

Además, esta técnica le permitió repasar durante los días preparatorios para la PAU y no empezar de cero con los estudios. También tiene palabras de agradecimiento para sus profesores. Todos se han volcado con cada uno de los alumnos que se graduaron hace una semana. «Nos prepararon muy bien. Se dice que los institutos públicos preparan mejor que los privados o los concertados. Yo soy un ejemplo de que no es así», afirma.

El reto añadido del Bachillerato Internacional

A este complicado año se sumó que el Meres imparte el Bachillerato Internacional y las pruebas se celebraron justo antes de la PAU. Por ello, estos estudiantes tuvieron menos tiempo para preparar los exámenes y partían con cierta desventaja.

A Santoro Niño le espera ahora el mejor verano de su vida. Planes ya tiene. En julio se irá de interrail dos semanas con sus amigas por Europa. Harán parada en Croacia, Budapest, Berlín y Ámsterdam. Después, descansará unos días con sus padres y su hermano antes de hacer las maletas.

Madrid, una nueva etapa

Cuenta que se decantó por Madrid porque «quería cambiar de aires». Abandonará su Oviedo natal para afrontar una nuevo camino en su vida en la que saldrá de la zona de confort viviendo sola, aunque rodeada de miles de universitarios. Además, la capital tiene una oferta de ocio mucho más amplia.

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En esta etapa estará respaldada por su familia, que la echará de menos. Su madre, Cristina Niño, directora de Recursos Humanos de Hunosa, también podrá darle los mejores consejos sobre Derecho, la carrera que ella misma estudió.