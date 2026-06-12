Canteli estalla contra la oposición de Oviedo tras conseguir los patrocinios que le faltaban al Lobas: "No valen absolutamente para nada y los ovetenses lo saben"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aprovechó este jueves el anuncio de que el Club Balonmano Las Lobas ha conseguido los 60.000 euros de patrocinio privado que aún necesitaba para formalizar su inscripción en la Liga Guerreras Iberdrola para lanzar un durísimo ataque contra la oposición municipal. "No sirven para nada, ni para hacer oposión y los ovetenses, que son listos, lo saben", afirmó el regidor, que se declaró "muy dolido" por las críticas recibidas en los últimos días y acusó a PSOE e IU de limitarse al "insulto permanente" mientras el Ayuntamiento trabajaba para cerrar la financiación necesaria para garantizar la presencia del equipo en la máxima categoría del balonmano femenino español.

La comparecencia, convocada para comunicar que la cantidad pendiente ya está cubierta "al 100%", derivó rápidamente en un ajuste de cuentas político. Canteli respondió directamente a las acusaciones lanzadas durante los últimos días por el Grupo Municipal Socialista, que había llegado a pedirle que dejara de "esconderse" y reclamaba una intervención inmediata del Ayuntamiento para evitar que el club tuviera que renunciar al ascenso por falta de recursos. "No es admisible que la oposición aproveche estos momentos para hablar de un alcalde que se esconde, que está desaparecido, que es un inútil", aseguró el regidor. "Yo pregunto públicamente: ¿alguien de la oposición hizo algo para conseguir aunque fueran mil euros para ayudar a este equipo?", añadió.

El alcalde defendió que desde el Ayuntamiento se estaba trabajando para cerrar los apoyos necesarios y aseguró que la concejala de Deportes conocía que la situación terminaría resolviéndose. Frente a ello, reprochó a PSOE e IU que durante las últimas semanas se hubieran limitado, a su juicio, a atacar al equipo de gobierno. "¿Qué hicieron ellos aparte de insultar permanentemente en los medios y hacer ruedas de prensa para atacar al alcalde?", se preguntó. "Ya está bien. No sirven para nada, ni para hacer oposición".

Canteli llegó a cuestionar la capacidad de los grupos municipales para movilizar apoyos en la ciudad. "¿No conocen gente en Oviedo? ¿No tienen relación con ninguna empresa? ¿No tienen dónde llamar?", señaló, antes de insistir en que ninguno de los concejales de la oposición había sido capaz de aportar recursos económicos para la entidad. A lo largo de una intervención marcada por el tono político, el regidor reiteró en varias ocasiones que se encontraba "muy dolido" y "tremendamente dolido" por la actitud de los grupos de la oposición. "Solo quiero el bien de Oviedo, de nuestra gente, de nuestros equipos y de nuestro deporte", afirmó.

Las críticas del alcalde se producen después de una intensa ofensiva política protagonizada por el PSOE en los últimos días. El pasado martes, la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara reclamó que el Ayuntamiento incrementara su apoyo al club y advirtió de que el equipo de gobierno "no puede dejar caer a Las Lobas" si realmente pretende respaldar el deporte femenino.

Un día después, el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, elevó el tono y pidió a Canteli que dejara de "esconderse", acusándole de "inacción" y de haber desaparecido después de fotografiarse con las jugadoras tras el ascenso. Los socialistas reclamaban la utilización del remanente municipal para garantizar la inscripción del equipo y defendían la creación de una línea estable de ayudas para clubes que logren ascensos de categoría.

Además, PSOE e IU ya habían registrado semanas atrás una moción conjunta reclamando un respaldo económico e institucional para Las Lobas tras su histórico ascenso a la élite.

Canteli utilizó precisamente esas críticas para reforzar su argumentario. "Pudieron haber dejado mal al alcalde consiguiendo ellos los 60.000 euros. Hubiera sido un éxito de la oposición. Pero ni un euro", afirmó. "Permanentemente la mentira y el insulto porque no valen para otra cosa".

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El alcalde también vinculó las críticas a una supuesta estrategia de desgaste político y deslizó que la oposición podría estar preocupada por la evolución de la situación política municipal. "Deben estar muy nerviosos, posiblemente tengan encuestas", señaló. Incluso aprovechó para extender sus reproches a otros debates de actualidad municipal, como la vivienda, responsabilizando al Gobierno de Pedro Sánchez de la falta de oferta residencial y acusando al PSOE de incumplir sus compromisos en esta materia.