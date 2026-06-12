Educación invertirá casi 450.000 euros en obras de mejora en el Colegio de Educación Especial de Oviedo

La Consejería de Educación, liderada por Eva Ledo, acometerá obras de mejora en el Colegio de Educación Especial de Latores, una actuación largamente demandada por la comunidad educativa mientras se construye el nuevo centro previsto en Montecerrao. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 449.359,14 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las obras previstas incluyen la reparación de la cornisa de losa volada de coronación del edificio, en la planta de cubierta, así como la sustitución de la cancela de entrada y la instalación de nuevas puertas para mejorar la evacuación del colegio en la planta baja. También se actuará en las plantas de nivel de suelo y primera, donde está prevista la eliminación de molduras en la escalera de bajada al nivel inferior, la sustitución de los toldos rotos, averiados o descosidos y el cambio de puertas de doble hoja por otras de fácil apertura con brazo antipánico.

Uno de los apartados más relevantes del proyecto tiene que ver con la seguridad. La actuación contempla la renovación de las señales de emergencia y la instalación, en zonas comunes, aulas, piscina, salón de actos y gimnasio, de un sistema de alumbrado de emergencia permanente con señalización conectado a una central, de acuerdo con la normativa vigente. El plan incluye además la instalación de puntos de llamadsa de emergencia en los aseos adaptados, un hidrante exterior delante de la entrada principal del edificio y un sistema de detección y alarma contra incendios.

El contrato incluye la canalización enterrada de las aguas pluviales de cubierta que actualmente discurren por superficie. En la planta segunda se creará una plataforma con rampa para eliminar el escalón existente en la salida al soportal desde el vestíbulo y se repararán los paneles de la cubierta del salón de actos así como la consolidación del terreno en el patio de juegos descubierto, con sustitución del tramo de valla afectado.

El edificio, finalizado en octubre de 1976 por iniciativa de la Diputación Provincial de Oviedo, fue proyectado por el arquitecto Manuel Bobes Ortiz. Se trata de una construcción de planta longitudinal, adaptada a la pendiente de la ladera del monte Naranco en la que se ubica la parcela, y cuenta con tres plantas en las que se distribuyen aulas, biblioteca, espacios de psicomotricidad, gimnasio, fisioterapia, informática, audiovisuales, música, estimulación multisensorial, talleres, salón de actos, comedor, piscina, duchas y servicios.

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El centro dispone además de dos patios de recreo y una zona verde con huerto, invernadero y gallinero. La zona administrativa incluye los despachos del equipo directivo, del orientador u orientadora y de la trabajadora de servicios a la comunidad, así como sala de profesores y conserjería. Según los datos catastrales, el inmueble tiene una superficie construida de 5.235 metros cuadrados, aunque la evaluación de la planimetría utilizada la sitúa en 4.043,35 metros cuadrados. La superficie útil es de 3.571,21 metros cuadrados.