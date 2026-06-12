Elisa Beni, en Oviedo: "El poder judicial aguanta pese a los bocados a su andamiaje"

Elisa Beni no deja indiferentes con sus argumentaciones sobre la situación política de España. Habla rotunda y directa tanto en las tertulias televisivas, que frecuenta, como en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo donde estuvo este viernes para presentar su libro «Cómo matan a mordiscos nuestra democracia», en el que habló de la necesidad de «los demócratas leales, que dan más importancia a la propia democracia que a quien gobierna» y explicó su cambio de posición ante las políticas de Pedro Sánchez.

La periodista y escritora riojana rompió el hielo advirtiendo del «problema de erosión de los contrapoderes que sufren las democracias», una situación que, matizó, no es exclusiva de España, sino que «sucede en muchas democracias occidentales» y atribuyó «a que el poder tiende a ocupar todos aquellos resquicios que puede copar». Elisa Beni, en diálogo con María José Iglesias, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, planteó como uno de los principales síntomas de la decadencia democrática el uso de «lo que se llama tácticas constitucionales duras, vistas ya en Hungría, consistentes en utilizar resortes aparentemente legales, para derivar hacia algo que no es exactamente democracia». Llegada a este punto, señaló que en España «hemos asistido en los últimos años a algunos intentos de proyectos de ley que intentaban cambiar el sistema a algo diferente a lo que nuestra Constitución reconoce» e hizo mención «al intento de anular o maltratar a los intermediarios democráticos», entre los que citó a jueces y periodistas. Beni entiende que «hay una búsqueda consciente de la pérdida de legitimidad del poder judicial», aunque también se dijo convencida de que «en España todavía aguanta, pese a los bocados a su andamiaje, gracias a que funciona por escalafón y no por libre designación». La cronista política y tertuliana justifica su alejamiento de las políticas de Pedro Sánchez. «Al poder no le gusta que le controles. Vi bien la moción de censura porque se trataba de sacar a corruptos del poder; en las primeras elecciones voté a Sánchez, pero en un momento dado empezaron a pasar cosas raras», dijo Beni, entre las que citó «las dos leyes que Irene Montero se empeñó en promulgar, la del sí es sí, que es una imbecilidad y se hizo con muchísimas deficiencias técnicas, y la ley trans, que el PSOE de Rubalcaba nunca habría apoyado». Entre esas cosas raras añadió «el engaño a los votantes que fue ir a las elecciones diciendo que vas a traer a Puigdemont por el pelo para sentarlo ante el tribunal y luego, como ves los números, decides dar la amnistía».

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Elisa Beni, que desveló sus antecedentes familiares asturianos, concretamente en Llanes, denunció «la persecución en España a periodistas, no nos sacan de casa por la noche ni nos llevan al paredón, pero nos intentan achantar de otras maneras, con inspecciones de hacienda o presionando para que te saquen de un trabajo o para conseguir que te saquen en un determinado sitio». Y recordó que tuvo que pedir «amparo a la Asociación de la Prensa de Madrid por la persecución que el ministro Óscar Puente desató contra mí». .