Experiencias inmersivas, charlas magistrales y más de 50 actividades en Oviedo: así es la feria de empleo "distinta" que alberga La Vega el 17 de junio

Una gran feria de empleo que busca "ser distinta". Bajo esa premisa se presentó este viernes el espacio "Fábrica de Futuro", un evento que el próximo miércoles, 17 de junio, acoge la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, como punto de encuentro de futuros empleados y de la sociedad en general con cinco sectores económicos clave a los que se da representatividad regional: metal, automoción, comercio, hostelería y transportes en su doble vertiente, tanto de mercancías como de pasajeros.

Esa voluntad de diferenciarse de una propuesta al uso se plasma con la visita de más de 30 empresas que se concentrarán por ramos en amplios espacios sectoriales, que ofrecerán a los asistentes más de 50 actividades que van desde las experiencias inmersivas y virtuales para conocer la realidad del área y de sus trabajadores hasta las charlas magistrales de reputados expertos como el chef Marcos Morán o el piloto con lesión medular Carlos Tatay, entre otros. "Con casi 1.700 personas inscritas hasta este momento parece que estamos tocando la tecla", se congratuló José Ángel Fernández, tesorero de la Cámara de Comercio de Oviedo, institución que auspicia esta feria en colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA).

El objetivo central de este encuentro es "dar respuesta a la creciente demanda de talento en el tejido productivo asturiano". Según explicó Begoña López, directora gerente del SEPEPA, esta iniciativa surge tras detectar un "común denominador" en diversos estudios sectoriales: la escasez de personal cualificado. "En nuestro ADN está la intermediación; poner en contacto a personas que buscan empleo o una mejora laboral con empresas que están tratando de captar talento", subrayó López, destacando que los desafíos productivos actuales exigen un relevo generacional urgente.

Para lograr este vínculo, la organización ha diseñado una propuesta que huye del formato convencional de estands estáticos y recepción masiva de currículums. La intención es que los asistentes puedan "tocar" la realidad de las profesiones. En esta parte incidió Fernández, que reseñó la profunda transformación tecnológica de las industrias. "Los sectores están cambiando; ahora gran parte de los mecánicos de antes casi podrían ser mecánicos de bata blanca, con ordenador y diagnosis", apuntó. Este cambio de paradigma se mostrará a través de simuladores de conducción en el sector del transporte o mediante realidad virtual aplicada a los procesos de chapa y pintura en el área de automoción.

"Estos sectores están experimentando una auténtica revolución silenciosa y hoy demandan perfiles profesionales cada vez más diversos; queremos que el ciudadano conozca su realidad de estos sectores de la mano de las propias patronales”, añadió García.

La entrada al recinto será gratuita y toda la programación de charlas magistrales y ponencias de cada ramo se puede consultar en la web oficial del evento, diseñada para que cualquier asturiano, esté o no en situación de desempleo, pueda descubrir hacia dónde se dirige el mercado laboral de la región. Además de la presencia física de las compañías, la feria mantendrá una vertiente digital para facilitar el acceso a las ofertas de empleo a través de la plataforma virtual PICE 45+.

El evento cuenta con el respaldo de las principales patronales regionales, que han trabajado estrechamente con la Cámara y el SEPEPA. Así, estarán representadas organizaciones como Femetal, Otea Hostelería de Asturias, Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA), la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado de Asturias (Asetra), la Corporación Asturiana de Transporte (CAR) y empresas como Alsa. Estos sectores, según la gerente del servicio de empleo, sufren a menudo una imagen "antigua" entre los jóvenes, un sesgo que la feria pretende corregir mostrando su faceta más digitalizada y vanguardista.

Noticias relacionadas

Las puertas de los almacenes de la Fábrica de la Vega se abrirán al público el miércoles en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, con una inauguración oficial prevista para las 12:00 del mediodía que contará con la presencia del Consejero de Ciencia, Empleo, Industria y Universidades, Borja Sánchez.