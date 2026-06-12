Felpeyu y los Mazcaritos inauguran el festival de la Máscara Ibérica
La capital asturiana acoge la apertura del Festival Internacional de la Máscara Ibérica con actos dedicados a personajes locales y artistas reconocidos
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El Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI), uno de los grandes referentes culturales de la Península Ibérica,dio ayer comienzo en el Auditorio Príncipe Felipe con dos actos. Por un lado, , tuvo lugar la exposición de Mazcaritos D’Uviéu y que contó con la presencia de los personajes que cada Antroxu hacen maldades por las calles de la capital asturiana. Por el otro, se rindió homenaje a Kepa Junkera y Felpeyu. El evento está financiado por la Consejería de Cultura, liderada por Vanessa Gutiérrez, que dio un discurso en la sala de cámara de las instalaciones culturales de la plaza del Fresno. Hoy, se inaugura una exposición en el Ridea.
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