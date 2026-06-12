IU recurre la compra de chalecos antibalas de la Policía Local de Oviedo por la vinculación de la empresa con Israel

IU-Convocatoria por Oviedo acaba de presentar un recurso de reposición contra la adjudicación del contrato para la adquisición de chalecos antibalas para los agentes de la Policía Local de Oviedo a una empresa que, según denuncia la formación, está vinculada a la seguridad de Israel. El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, reclama que el Ayuntamiento paralice la contratación, declare su nulidad y vuelva a iniciar la licitación con empresas “legales”.

El contrato recurrido corresponde al lote de chalecos antibalas del acuerdo marco de suministro de vestuario y complementos para la Policía Local. La licitación, publicada el 19 de mayo del año pasado , contempla la compra de 77 chalecos antibalas por un importe de 61.492,20 euros, IVA incluido, a Guardian Homeland Security S.A.

“No es un contrato más”

Llamazares defendió que el Ayuntamiento no podía tratar este expediente como una compra ordinaria. “El equipo de gobierno trató este tema como si fuera uno más, y no lo es”, afirmó para a renglón seguido considerar que la naturaleza del material y la vinculación de la empresa adjudicataria con la seguridad israelí exigían una investigación previa.“Queremos que se paralice por razones legales, porque vulnera el embargo que se ha planteado por parte del Gobierno español”, señaló. También añadió añadió que la adjudicación también podría vulnerar “el real decreto sobre comercio de armas a países de conflicto”.

A su juicio, esa circunstancia “debería haber llevado al equipo de gobierno a valorar la naturaleza de las empresas”. “No lo hizo”, censuró, antes de insistir en que el contrato “se salta el embargo y debe ser objeto de nulidad”.

El origen del material

IU argumenta que, antes de adjudicar el contrato, el Ayuntamiento debía haber comprobado el origen real de los chalecos, sus componentes esenciales y la posible existencia de tecnología, fabricación o cadena de suministro vinculada a Israel. “Los chalecos antibalas no pueden ser la excusa para eludir su compromiso con los derechos humanos”, declaró.

De igual forma, se preguntó si "no hay empresas españolas que produzcan chalecos antibalas y que no tengan vicios de nulidad por respaldar el terrorismo de Estado. “No deberíamos haber llegado hasta aquí”,

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Comparación con el apartheid

El portavoz de IU también aludió a las denuncias internacionales contra Israel y aseguró que determinadas medidas adoptadas por ese Estado han sido consideradas propias de un régimen de “apartheid”. Llamazares comparó esas prácticas con el apartheid de Sudáfrica y sostuvo que están lejos de las que corresponderían a “un Estado mínimamente democrático”.