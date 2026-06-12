Llamazares acusa al arzobispo de Oviedo de conectar “más con la ultraderecha que con la mayoría de la sociedad española y europea”

Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, acusó este viernes al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, de situarse políticamente más cerca de la ultraderecha que de la mayoría de la sociedad española y europea."Lo lamento y espero que lo corrija". Así respondió este viernes a preguntas de los periodistas y también pidió al franciscano que tome nota de las posiciones del Papa en materias como la política migratoria y derechos humanos “No quiero decir que deje de ser crítico, pero que aprenda; siempre es útil”, apuntó.

Llamazares calificó como una “asincronía histórica” que Asturias siempre ha tenido tradicionalmente arzobispos “mucho más vinculados a lo social que en otras zonas del Estado”. No obstante, esa tradición, sostuvo, se rompió con Sanz Montes que “así lo quisiera la ultraderecha”.

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De igual forma, advirtió de que la ultraderecha está introduciendo en la agenda política “las situaciones más extremistas”, una deriva que, a su juicio, contrasta con los mensajes sociales del Papa. Según su criterio, la visita del Papa a España dejó una doble dimensión: la pastoral, que interesa principalmente a los creyentes, y la política, como dirigente internacional con voz “más allá de los creyentes”. En esa vertiente, subrayó, el Papa se ha pronunciado sobre cuestiones como la migración, la guerra o el genocidio.