Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Llamazares acusa al arzobispo de Oviedo de conectar “más con la ultraderecha que con la mayoría de la sociedad española y europea”

El portavoz de IU lamenta la posición del arzobispo en materias como migración, guerra o derechos humanos y confía en que “corrija” su orientación pública

Gaspar Llamazares

Gaspar Llamazares / Mario Canteli / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, acusó este viernes al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, de situarse políticamente más cerca de la ultraderecha que de la mayoría de la sociedad española y europea."Lo lamento y espero que lo corrija". Así respondió este viernes a preguntas de los periodistas y también pidió al franciscano que tome nota de las posiciones del Papa en materias como la política migratoria y derechos humanos “No quiero decir que deje de ser crítico, pero que aprenda; siempre es útil”, apuntó.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Llamazares calificó como una “asincronía histórica” que Asturias siempre ha tenido tradicionalmente arzobispos “mucho más vinculados a lo social que en otras zonas del Estado”. No obstante, esa tradición, sostuvo, se rompió con Sanz Montes que “así lo quisiera la ultraderecha”.

Noticias relacionadas

De igual forma, advirtió de que la ultraderecha está introduciendo en la agenda política “las situaciones más extremistas”, una deriva que, a su juicio, contrasta con los mensajes sociales del Papa. Según su criterio, la visita del Papa a España dejó una doble dimensión: la pastoral, que interesa principalmente a los creyentes, y la política, como dirigente internacional con voz “más allá de los creyentes”. En esa vertiente, subrayó, el Papa se ha pronunciado sobre cuestiones como la migración, la guerra o el genocidio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
  2. Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
  3. Revuelta en el centro de menores de Sograndio (Oviedo): tres vigilantes de seguridad al hospital y una educadora agredida tras una noche de caos y destrozos
  4. Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo
  5. Las piscinas de verano de Oviedo ya tienen fecha para su apertura: la entrada será gratuita
  6. Oviedo despide a Elías, el conocido escanciador fallecido en el accidente de Siero: “Siempre lo recordaré con una sonrisa en la cara”, dice su mujer
  7. Los dos radares más 'multones' de Oviedo: controles de velocidad, fotorrojos y cámaras en calles peatonales tramitaron más de 35.000 denuncias en 2025
  8. Aparatoso accidente en Oviedo: un siniestro con cinco vehículos implicados provoca largas retenciones

Llamazares acusa al arzobispo de Oviedo de conectar “más con la ultraderecha que con la mayoría de la sociedad española y europea”

Llamazares acusa al arzobispo de Oviedo de conectar “más con la ultraderecha que con la mayoría de la sociedad española y europea”

Redondo Terreros: «Ningún país avanza en los extremos, sino con moderación»

Redondo Terreros: «Ningún país avanza en los extremos, sino con moderación»

Nacho Cuesta confía en que Oviedo pueda retomar pronto el concurso de ideas de La Vega

Nacho Cuesta confía en que Oviedo pueda retomar pronto el concurso de ideas de La Vega

El Principado le pide a la juez que los adultos más conflictivos del centro de Sograndio ingresen en prisión

El Principado le pide a la juez que los adultos más conflictivos del centro de Sograndio ingresen en prisión

Oviedo apuesta fuerte por los congresos: el Ayuntamiento compra un local privado de 1.000 metros en el Calatrava para organizar comidas y cenas de gala

Oviedo apuesta fuerte por los congresos: el Ayuntamiento compra un local privado de 1.000 metros en el Calatrava para organizar comidas y cenas de gala

Alicia Pelegrina, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía: "El impacto turístico del eclipse exige gran planificación, en España no tenemos precedentes"

Alicia Pelegrina, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía: "El impacto turístico del eclipse exige gran planificación, en España no tenemos precedentes"

La Universidad de Oviedo alza la voz en el concierto de fin de curso protagonizado por el coro

La Universidad de Oviedo alza la voz en el concierto de fin de curso protagonizado por el coro

"Asturias, negra y criminal": la región explora el crimen literario con un libro que reúne a 39 autores

Tracking Pixel Contents