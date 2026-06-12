Llamazares acusa al arzobispo de Oviedo de conectar “más con la ultraderecha que con la mayoría de la sociedad española y europea”
El portavoz de IU lamenta la posición del arzobispo en materias como migración, guerra o derechos humanos y confía en que “corrija” su orientación pública
Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, acusó este viernes al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, de situarse políticamente más cerca de la ultraderecha que de la mayoría de la sociedad española y europea."Lo lamento y espero que lo corrija". Así respondió este viernes a preguntas de los periodistas y también pidió al franciscano que tome nota de las posiciones del Papa en materias como la política migratoria y derechos humanos “No quiero decir que deje de ser crítico, pero que aprenda; siempre es útil”, apuntó.
Llamazares calificó como una “asincronía histórica” que Asturias siempre ha tenido tradicionalmente arzobispos “mucho más vinculados a lo social que en otras zonas del Estado”. No obstante, esa tradición, sostuvo, se rompió con Sanz Montes que “así lo quisiera la ultraderecha”.
De igual forma, advirtió de que la ultraderecha está introduciendo en la agenda política “las situaciones más extremistas”, una deriva que, a su juicio, contrasta con los mensajes sociales del Papa. Según su criterio, la visita del Papa a España dejó una doble dimensión: la pastoral, que interesa principalmente a los creyentes, y la política, como dirigente internacional con voz “más allá de los creyentes”. En esa vertiente, subrayó, el Papa se ha pronunciado sobre cuestiones como la migración, la guerra o el genocidio.
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