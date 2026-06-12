La obra del Naranco, un parche para cerrar una brecha de hace un siglo entre las joyas prerrománicas de Oviedo

La nueva conexión peatonal entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo permitirá recuperar, casi un siglo después de la construcción de la carretera del Naranco, la relación visual y espacial que durante siglos existió entre ambos monumentos prerrománicos. Es una de las conclusiones de los especialistas consultados por LA NUEVA ESPAÑA sobre las obras de la nueva senda del monte, aunque algunas voces ven en estos trabajos un «parche demasiado caro» a la espera de ejecutar la variante diseñada por el ingeniero Juan José Rañada para alejar el tráfico del entorno monumental.

La catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo María Pilar García Cuetos recuerda que los debates sobre obras de este tipo son recurrentes. De hecho, remite a las advertencias realizadas ya en 1934 por Alejandro Ferrant Vázquez, entonces arquitecto conservador de la zona, quien denunció ante la Dirección General de Bellas Artes el impacto de la nueva carretera bordeando los monumentos. «El visitante del monumento se ve ahora sorprendido desagradablemente con esta moderna construcción, que lo encajona y ahoga de tal manera que resulta imposible la contemplación externa de la bella iglesia sin prescindir de la anacrónica edificación vecina», escribió Ferrant a las autoridades de la época.

«Cada vez que se hace algo en los monumentos», señala García Cuetos, surgen nuevas necesidades de intervención. La especialista recuerda que Ferrant ya denunció que aquella infraestructura «alteraba la relación entre los dos monumentos». Como prueba destaca la existencia de fotografías históricas, entre ellas una imagen tomada en 1924 por la fotógrafa Edith H. Lowber, en las que puede apreciarse cómo, antes de aquella obra, la vista en contrapicado de San Miguel de Lillo generaba una relación visual directa con Santa María del Naranco y con el paisaje.

Ahora cree que «aumentar la conexión entre ambos es una opción buena», aunque matiza que el debate debe centrarse también en la forma elegida para materializarla. En ese sentido, da por hecho que la obra contará con el criterio de organismos especializados en patrimonio mundial para garantizar que cualquier actuación preserve los valores que justificaron la declaración de la Unesco.

Más crítico se muestra el también catedrático de Historia del Arte Lorenzo Arias. «Rompe toda norma de protección del patrimonio, eso canta muchísimo», afirma sobre una intervención que considera excesivamente agresiva en lo visual. A su juicio, una actuación más sencilla habría permitido mejorar la seguridad sin necesidad de invertir 400.000 euros. «Se podría sustituir con una pista como la que hay al lado de la carretera actual, un murete más grande y una valla que limite la carretera. Se podría ahorrar muchísimo dinero», sostiene el especialista, que considera que la actuación actual «perderá sentido cuando se acometa la solución definitiva.

Noticias relacionadas

Arias insiste en que el futuro pasa por desarrollar la variante diseñada en en los años noventa por Rañada para eliminar el tráfico del entorno monumental y que Oviedo quiere recuperar con la revisión del PGO. «Este paseo es un parche y va a quedar obsoleto en nada», advierte. Mientras tanto, la nueva senda aspira a recomponer una relación histórica perdida hace décadas entre las dos grandes joyas del prerrománico asturiano.