Oviedo apuesta fuerte por los congresos: el Ayuntamiento compra un local privado de 1.000 metros en el Calatrava para organizar comidas y cenas de gala

El Calatrava ganará de manera inminente capacidad para acoger grandes eventos y convenciones. El Ayuntamiento prevé aprobar el lunes, en una Junta de Gobierno extraordinaria, la compra de un local de 1.086 metros cuadrados anexo al hotel Eurostars, donde hasta hace un tiempo hubo una empresa de pinturas. La operación se cerrará en 960.000 euros y permitirá reforzar la oferta congresual de la ciudad, cubriendo una vieja demanda de los operadores de contar con un espacio para completar los servicios gastronómicos para los congresistas. «Con esta compra ofrecemos más y mejores servicios para captar más eventos de mayor envergadura», indica el edil de Planeamiento, Nacho Cuesta.

El espacio se sitúa a pie de calle, junto a la entrada del establecimiento hotelero. Hasta ahora estaba en manos privadas, pero pasará a formar parte del patrimonio municipal con un objetivo muy concreto: disponer de una gran superficie destinada a acoger comidas, cenas de gala y actividades de relación profesional vinculadas a los congresos que desembarcan cada año en la capital asturiana.

La capacidad estimada del espacio comprado ronda las quinientas personas, una cifra que permitirá complementar las salas ya existentes en el edificio y dar respuesta a encuentros que reúnen a miles de asistentes. De hecho, el recinto ya está siendo utilizado esta misma semana con motivo del congreso de Medicina de Familia. Anteriormente este servicio se ofreció puntualmente para algún congreso en las plantas del antiguo centro comercial, que el Ayuntamiento está licitando para la instalación de empresas.

La necesidad de contar con un lugar de estas características había sido expresada por el sector. El presidente de Oviedo Congresos, Daniel García, advirtió en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA en marzo de que la principal carencia de la ciudad pasaba por la ausencia de un recinto adecuado para albergar las comidas y cenas de gala de los grandes encuentros profesionales. García defendía entonces que «un congreso moderno no se limita a disponer de auditorios o salas para ponencias. También necesita espacios destinados al llamado networking, entornos capaces de favorecer el intercambio de experiencias y los contactos profesionales entre los asistentes».

Esta compra encaja además en una estrategia municipal más amplia para consolidar el papel del Calatrava como motor de actividad económica y social. El complejo ha ido recuperando pulso de forma progresiva tras años marcados por la pérdida de dinamismo que sufrió todo el entorno de Buenavista después del traslado del viejo Hospital Universitario Central de Asturias y del declive posterior de la actividad comercial en la zona.

Revitalizar la zona

El equipo de gobierno de Alfredo Canteli considera que la revitalización del edificio resulta clave para reforzar la transformación del barrio. En ese camino se inscriben decisiones recientes como la implantación de la Universidad Alfonso X el Sabio en buena parte de la antigua galería comercial. La institución académica comenzará el próximo curso con titulaciones sanitarias y aspira a atraer a cientos de estudiantes, contribuyendo a generar movimiento diario y nuevas oportunidades económicas para el barrio.

A esa apuesta se suma también la reserva de espacios para la candidatura de Oviedo a albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública, así como los planes para incorporar nuevas actividades empresariales en las plantas del antiguo centro comercial. Los proyectos vinculados a un hospital veterinario, un gimnasio y empresas relacionadas con la investigación forman parte igualmente de una hoja de ruta orientada a devolver centralidad a un enclave estratégico.

Desde el Ayuntamiento entienden que la incorporación del nuevo local permitirá aprovechar mejor el creciente atractivo de Oviedo como sede de congresos. La ciudad ha incrementado su capacidad para atraer reuniones profesionales, simposios y encuentros científicos, con impactos económicos significativos para la hostelería, el comercio y los servicios. Disponer de un espacio complementario para actos sociales refuerza esa posición competitiva frente a otros destinos del norte de España. Además, permitirá retener congresos que hasta ahora encontraban limitaciones logísticas para completar su programa social de calidad.

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Si se cumplen los plazos previstos, la operación quedará formalmente encarrilada el próximo lunes. Entonces, el Calatrava añadirá una nueva pieza a un proceso de transformación que avanza a distintas velocidades pero con una dirección definida: convertir un edificio durante años asociado a locales vacíos en un foco permanente de actividad. La llegada del espacio para banquetes y recepciones supone otro paso en esa estrategia de recuperación urbana y económica para Buenavista. n