Oviedo sube el volumen por el Mundial: las terrazas podrán poner televisiones con sonido para los partidos de España y a partir de semifinales

Las terrazas de Oviedo volverán a vibrar con el fútbol este verano, aunque bajo un estricto control de decibelios. El Ayuntamiento de la capital ha dictado una resolución excepcional que permitirá a los establecimientos hosteleros instalar aparatos reproductores de imágenes con sonido en sus espacios exteriores con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se inició este jueves y finalizará el 19 de julio. La medida, firmada por el concejal de Gobierno de Licencias y Disciplina Urbanística, José Ramón Pando Álvarez, atiende una solicitud formal de la patronal Otea, que busca repetir el impacto económico tan positivo que ya se logró en el Mundial de 2022 y en la Eurocopa de 2024.

Sin embargo, el permiso municipal está lejos de ser un cheque en blanco. Consciente de la necesidad de equilibrar el dinamismo hostelero con el descanso de los vecinos, el área de Disciplina Urbanística ha diseñado un protocolo muy riguroso que limita los días de emisión y fija topes de ruido específicos calle por calle.

Calendario y horarios acotados

La primera gran restricción es el calendario. Los aficionados no podrán escuchar los partidos de todo el torneo en la calle. El sonido en las terrazas estará permitido única y exclusivamente en tres supuestos concretos: los encuentros que dispute la selección española, las dos semifinales y la gran final, estas últimas con independencia de que España las juegue o no.

El control horario será milimétrico. El Ayuntamiento establece que las televisiones solo tendrán volumen durante el tiempo exacto que dure el partido. Tanto antes como después de los encuentros, los aparatos se reproducirán obligatoriamente sin sonido, según detalla la resolución. Además, el límite horario vendrá marcado por la propia licencia de la terraza de cada establecimiento, por lo que los hosteleros no podrán prorrogar su actividad exterior más allá de su hora habitual de cierre aunque los partidos se alarguen en la prórroga o los penaltis.

Inspecciones y sanciones

Para los profesionales del sector, la medida es un balón de oxígeno, pero exige cumplir las normas a rajatabla. Solo los locales con la licencia de terraza en vigor podrán acogerse a la medida. Además, la Policía Local ha recibido instrucciones fijas: los agentes inspeccionarán las terrazas y elevarán actas de denuncia inmediatas ante cualquier desvío, que serán tramitadas por el Servicio de Licencias Urbanísticas. La norma recuerda que, una vez finalizado el Mundial el 19 de julio, la instalación de sonido exterior volverá a quedar totalmente prohibida en el concejo.

LAS CLAVES DEL BAREMO ACÚSTICO

Los hosteleros ovetenses estarán obligados a consultar el mapa de Zonificación Acústica de Oviedo aprobado por el Ayuntamiento para comprobar el límite de ruido exacto que corresponde a su calle. La intensidad del volumen dependerá de la catalogación del suelo y de la franja horaria establecida en la ordenanza municipal.

Zonas residenciales. El volumen máximo permitido para los televisores será de 55 dBA en horario diurno —hasta las 22.00 o 23.00 horas, según la norma que se aplique— y descenderá a los 45 dBA estrictos durante la noche.

Áreas recreativas y de espectáculos. Los establecimientos situados en estas calles contarán con mayor margen para el ambiente futbolístico, permitiéndose hasta 63 dBA por el día y 53 dBA en el tramo nocturno.

Especial protección. En los entornos sanitarios, docentes o culturales los límites se endurecen notablemente para proteger el entorno, con un máximo de 45 dBA diurnos y apenas 35 dBA nocturnos.

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Vías de gran intensidad de tráfico. La ordenanza municipal prevé que, en aquellas calles con tráfico rápido o pesado, los límites diurnos puedan incrementarse excepcionalmente entre 5 y 15 dBA debido al propio ruido ambiental existente en la vía.