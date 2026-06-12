Oviedo se tira a la piscina: los vasos de una de las instalaciones más grandes del municipio inauguran su temporada estival

Hamacas, sombrillas, refrescos, pero, sobre todo, mucha agua, rayos de sol y crema protectora. Esos son los ingredientes principales del ambiente que se vivió ayer durante toda la jornada, especialmente por la tarde una vez finiquitadas las obligaciones del día a día, en el complejo del Naranco del Centro Asturiano de Oviedo (CAO). ¿El motivo? Las piscinas exteriores del complejo abrieron sus puertas para arrancar con la temporada de baños que da por inaugurado, a diez días vista, el verano 2026 en la entidad social y deportiva. La respuesta fue masiva, con cientos de socios ocupando las explanadas y los diferentes vasos de la instalación con sentir unánime entre todos los encuestados: "Hay ganas de verano".

La subida por la carretera de Ules en torno a las 17.00 horas ya hacía prever lo que uno podía encontrarse al llegar a la instalación: más tráfico del habitual y una pequeña caravana a la entrada del CAO. En el interior, más de lo mismo, porque al circular por el aparcamiento en las inmediaciones de las piscinas encontrar una plaza de estacionamiento era misión imposible.

Entre los ovetenses que estaban disfrutando a esa hora de un cielo totalmente despejado y de unas temperaturas que superaban los 25º en el mercurio, de todo un poco: desde adolescentes con su clásica baraja de cartas a pie de toalla, a personas de la tercera edad imbuidas en la lectura a la sombra o familias que no desaprovecharon la primera ocasión que les brindó la jornada para ascender hasta las piscinas que gobiernan Oviedo desde su monte más icónico, donde se ha habilitado este 2026 el campo de futbol 7 con mesas y tumbonas para comodidad de los socios.

"En cuanto los niños han salido del colegio, con lo puesto, nos hemos subido". Olegario Castaño condensaba así la ilusión por pegarle el primer bocado al periodo estival de dos matrimonios amigos que, entre padres y niños, formaban un clan de diez personas con cuatro retoños por pareja. "Somos un regimiento", reía Castaño, mientras ambas parentelas instalaban las sillas, las toallas y las sombrillas.

Los niños y niñas fueron los más rápidos en prepararse y ya estaban con el traje de baño e incluso con el gorro de natación puesto, en algún caso. "Aún no hemos probado el agua, pero tiene pinta de fresquita", declaró el padre de familia, que se erigió como portavoz del grupo. Su plan, el más natural dada la excelente meteorología: "Estaremos aquí hasta que se ponga el sol", anunció el hombre, aunque antes de ese hecho llega el cierre de la instalación, cuyo horario de acceso es de 10.30 a 20.30 horas.

Este nutrido grupo se hizo con uno de los pocos sitios amplios que quedaban a esa hora. No muy lejos de ellos había otro similar, en este caso una pandilla de nada menos que doce amigos de 18 años que, de cierta manera, estaban celebran a la vez una despedida y una bienvenida: la primera, su adiós definitivo a su etapa de estudios secundarios, ya que ayer mismo les habían dado los resultados de las pruebas de acceso a la universidad, y la segunda, de recibimiento al que esperan será su "mejor verano".

"Estamos muy contentos con las notas", manifestaron los chavales, que subieron hasta el Naranco en autobús desde La Florida en torno al mediodía, tal como manifestó Gonzalo Camblor. Allí, su intención de aprovechar un soleado viernes y ser los primeros en tomarle las medidas a las piscinas del Centro Asturiano con el agua al gusto, al igual que los rayos UVA. "Hemos estado charlando y tomando el sol", explicaron, lo que era cierto dado que alguno de ellos reflejaba en su piel el característico tono rosado del primer día de exposición al astro rey. Para los jóvenes el ambiente en la instalación era "muy bueno y animado", señalaron.

Ambiente "bueno y animado"

Muy a gusto también, pero atechados bajo la sombrilla, estaban Isabel Garrido y Felipe Hualda. "Yo soy parte del prao de todo el tiempo que paso aquí", bromeaba la mujer sobre su afición por el Centro, del que presume ostentar el carné número 525. En cualquier caso, ambos pudieron hablar de primera mano, también, del vaso climatizado, donde se estuvieron bañando después de comer antes de pasar al exterior. "Si el tiempo acompaña, aquí volveremos a estar el domingo", vaticinó Garrido, ya que mañana lo único que les separa de repetir es un compromiso con amistades.

Aunque conforme con la instalación, Garrido deja una sugerencia para el CAO de cara a hacer más disfrutable el servicio: "Por favor, más sombrillas y tumbonas, que hay mucha gente mayor y niños y no hay suficientes", solicita. Lo cual es, de otra manera, una muestra inequívoca de la buena acogida que tuvo la apertura de las piscinas, a las que a espaldas de la pareja seguía llegando un goteo constante de gente dispuesta pegarse el primer chapuzón del año.