Oviedo se vuelve a coronar como una de las ciudades más limpias de España: recibe su duodécima Escoba de Platino

Oviedo lleva más de 30 años construyendo una reputación que pocas ciudades españolas pueden presumir: la de ser, sistemáticamente, ser una de las ciudades más limpia del país. Este viernes , el Alcalde, Alfredo Canteli, recibió la duodécima Escoba de Platino, la máxima distinción que otorga cada dos años la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, consolidando así un palmarés que empezó a fraguarse hace más de tres décadas. Todo comenzó con la Escoba de Plata en 1994, siguió con la de Oro en 1996, y pasó por una mención especial en 1998 y un diploma especial en el año 2000 que proclamaba a Oviedo como la ciudad más limpia de España. Desde entonces, la distinción más alta no ha faltado ni una sola vez en las vitrinas del Ayuntamiento.

El galardón le fue entregado por Ernesto Barrio, delegado de FCC en Asturias, Galicia y León y responsable de la contrata de limpieza; Carlos García, responsable del área municipal de Servicios Básicos; el concejal José Ramón Pando; y Patricia Alonso, responsable municipal de limpieza viaria. Juntos representan el engranaje humano y técnico que hace posible que cada amanecer las calles ovetenses amanezcan en perfectas condiciones, independientemente de la climatología o de la afluencia de personas el día anterior.

El orgullo de los ovetenses

Para los ovetenses, la limpieza de su ciudad no es un accidente ni una casualidad: es parte de su identidad colectiva, un rasgo de carácter que se transmite de generación en generación. Los vecinos cuidan con esmero las calles, los parques y los espacios públicos como si fueran una extensión de sus propios hogares.

Ese compromiso ciudadano va mucho más allá de no tirar un papel al suelo. Se expresa en el respeto a los contenedores, en la mayor separación de residuos, en el cuidado de los jardines vecinales y en una cultura urbana del civismo que los propios ovetenses consideran uno de sus mayores activos. No en vano, cuando se les pregunta por su ciudad, la limpieza aparece siempre entre los primeros motivos de orgullo, junto a la gastronomía, la arquitectura y la calidad de vida.

A este espíritu ciudadano se suma una importante versión. El Ayuntamiento cerró en octubre el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras con una duración de nueve años, más uno de prórroga opcional, que supone una inversión de 245 millones de euros

Un imán para el turismo

La pulcritud de Oviedo no pasa desapercibida para quienes la visitan por primera vez. Año tras año, los turistas destacan la limpieza de sus calles como uno de los rasgos más llamativos y diferenciales de la capital asturiana

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La duodécima Escoba de Platino es, en ese sentido, mucho más que un trofeo. Es el reconocimiento oficial a un modo de entender la ciudad, a una forma de convivir en el espacio público y a la convicción de que una ciudad limpia es, ante todo, una ciudad que se respeta a sí misma.