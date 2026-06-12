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El Principado pondrá el marcha el miércoles una comisión para analizar la conflictividad en el centro de menores de Sograndio

El Ejecutivo repone los cristales y puertas rotas y a partir de julio dotará al centro de menores de un servicio médico con dos doctores

El centro de menores de Sograndio.

El centro de menores de Sograndio. / AVISPA

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El aumento de la conflictividad en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio ha llevado al Principado a constituir este miércoles una comisión para analizar la situación de las instalaciones y las condiciones de trabajo del personal, con especial atención al servicio de vigilancia. La medida fue uno de los compromisos adquiridos por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, durante una reunión mantenida ayer con el presidente del comité de empresa, Hugo Baldajos.

«Estamos expectantes de qué nos comentarán y nosotros seguimos con nuestras reivindicaciones», señaló Baldajos tras el encuentro. El representante de los trabajadores vincula los últimos episodios registrados en el centro a la falta de liderazgo y mantiene desde hace tiempo su reclamación del cese de la directora, Aida Rodrigo Norniella, que cumple un año al frente de las instalaciones. A su juicio, la situación se ha deteriorado y ha aumentado el riesgo de que pueda producirse una desgracia grave.

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Otro de los compromisos trasladados por la viceconsejera es la reposición de todos los cristales rotos y las puertas destrozadas, una actuación que ya se está llevando a cabo tras haberse solucionado el problema de falta de agua caliente. Además, a partir de julio el centro contará con atención médica todos los días de la semana. «Se incorporarán dos doctores gracias a un convenio con el Servicio de Salud del Principado de Asturias; es un paso importante y novedoso», destacó Baldajos.

Paralelamente, el Principado pedirá a la justicia que algunos internos mayores de edad considerados especialmente conflictivos abandonen Sograndio e ingresen en prisión. Se trata de jóvenes que cometieron delitos cuando eran menores de dieciocho años y que continúan cumpliendo medidas judiciales en el centro. El objetivo es que pasen a un régimen cerrado, una decisión que también permitiría ajustar los niveles de ocupación.

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio se encuentra actualmente por encima de sus niveles habituales de usuarios. La cifra suele rondar la treintena, pero en estos momentos hay más de medio centenar de internos. De ellos, 26 ya son mayores de edad y, según el comité, la mayoría concentra buena parte de los problemas de convivencia registrados en las últimas semanas.

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La viceconsejería está redactando estos días los informes individualizados de cada perfil para que los juzgados estudien caso por caso. El planteamiento del Principado no será generalizado ni automático, sino que se limitará a supuestos concretos en los que se considere que la convivencia en un centro de estas características resulta incompatible con el cumplimiento adecuado de las medidas impuestas.

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