Redondo Terreros: «Ningún país avanza en los extremos, sino con moderación»

«No sé por qué me dan este premio, tan inesperado como inmerecido», afirmó el veterano político vasco Nicolás Redondo Terreros al recoger el_«Libertas España», que entregó este jueves la entidad Sociedad Civil Oviedo 21, en la Sala de Cámara del Auditorio_Príncipe Felipe. Un gala en la que también fueron galardonados el Real Oviedo por sus cien años de historia; Paisajes de Asturias por su labor de restauración del patrimonio histórico y cultural de antiguos palacios y casonas por todo el país y el argentino Marcelo Gullo por su defensa de la hispanidad y combate contra la leyenda negra del Imperio Español enAmérica.

La única justificación que el socialista vasco, hijo del histórico sindicalista Nicolás Redondo, encontró para recibir uno de los premios Libertas 2026 fue que «verán en mi representados a los que creen en una política de progreso, no progresista, entiéndanme bien, de progreso, que requiere grandes mayorías para seguir avanzando». Llegado a este punto de su discurso, breve, Redondo Terreros abogó por la política de «la moderación, el acuerdo y el reformismo, que son imprescindibles para que un país avance. Ningún país avanza en los extremos. La historia nos enseña que todos los países avanzan en la moderación». Y manifestó abiertamente ante un auditorio donde estaban diputados y concejales del PP y Vox, como José Cuervas Mons, Javier Jové, Mario Arias, Alfredo García Quintana y Sonsoles Peralta que «soy un hombre que quiere que España siga adelante desde los acuerdos».

Redondo aprovechó la entrega de premios para recordar el próximo año se cumplirán 50 años de cuando «los españoles del norte y del sur, jóvenes y viejos, mujeres y hombres decidimos mayoritariamente, por primera vez en libertad, mirar hacia el futuro». El veterano de la política subrayó que «no olvidamos el pasado, pero tampoco nos sentimos esclavos de los odios. El próximo 15 de junio es un motivo para celebrar aquella decisión de los españoles porque un país, como sociedad, necesita tanto recordar como olvidar. Si no recuerda, no sabe de dónde viene, pero si mantiene continuamente la memoria, vive esclavizada por el pasado».

El inicio de la gala, con la interpretación del himno de España por la banda de gaitas Ciudad de Oviedo / Irma Collín

«El papel de la sociedad civil»

El encargado de abrir de la gala fue el presidente de Sociedad Civil Oviedo 21, José Antonio Álvarez-Riesgo, quien reivindicó «el impulso propio que requiere la sociedad civil, llamada a reclamar los asuntos que la arquitectura política no acaba de atajar» y glosó a los galardonados.

El premio al Real Oviedo lo recogió su vicepresidente, el abogado Manuel Paredes, quien destacó que el club en sus cien años de historia «siempre se ha caracterizado por su capacidad para resistir, para levantarse y para seguir avanzando con la fuerza de quienes creen que algunos valores van más allá del resultado de un partido».

Obdulia Fernández, presidenta de Paisajes de Asturias, contó que la iniciativa de recuperar antiguos palacios y casonas nació «en la búsqueda de una casa donde nos pudiéramos juntar toda nuestra gran familia, que somos muchos». En la actualidad, Vestige Collection, la marca internacional de Paisajes de Asturias, «continúa en nuestra tierra, pero ahora tiene presencia en muchos puntos de España y también fuera de nuestras fronteras, dando trabajo a más de 300 personas», comentó Obdulia Fernández.

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Marcelo Gullo, premio Libertad Internacional, cerró las intervenciones de los premiados. Empezó señalando que «el ADN de España nace en Asturias». Rosarino, de origen italiano, aprovechó la ocasión para «dar gracias a toda España y a los españoles, gracias por ir a América y darnos colegios, hospitales y 33 universidades donde nos enseñaron la idea de libertad y justicia». Una política muy distinta, recalcó, «a la de los ingleses o de los alemanes en Namibia. España no tuvo colonias, fuimos parte de España».