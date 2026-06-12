Tres días dedicados al arte en Oviedo: Alma Gráfica regresa con exposiciones, talleres y visitas guiadas dentro de un amplio programa cultural

Tres intensos días con una amplia programación dedicada al arte gráfico. Ese es el resumen de la nueva edición de Alma Gráfica, la Feria Internacional del Grabado que acoge la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. La novena entrega de la cita se desarrollará entre los días 19 y 21 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo para convertir a la ciudad en "punto de encuentro" de la disciplina con la presencia de artistas, galerías y aficionados "de primer nivel".

Además, la propuesta contará como viene suento habitual con una ampia programación que aúna desde exposiciones de diversas firmas, incluso algunas colectivas, talleres destinados a cualquier rango de edad, visitas guiadas y actividades participativas de diferente tipo y condición en una feria que este año está dedicada a la gráfica expandida. "Creo que es un paso más allá tanto del arte gráfico como de la feria: buscar nuevas versiones, aplicaciones...; es donde realmente se va a poder ver y valorar la amplitud que tiene el grabado contemporáneo", afirmó su directora artística, Marta Fermín.

En el apartado de exposiciones, serán tres las muestras de las que se podrá disfrutar. El ovetente Iyán Castaño, que se acaba de alzar con el premio "Nicanor Piñole" de pintura de San Martín del Rey Aurelio, presenta una exhibición de gráfica expandida en colaboración con la Galería Arancha. De igual forma, "People Kissing" es el resultado del trabajo de Teresa Hermida y la Galería 451, que aúnan fuerzas. La última en discordia es la exposición Colectiva Homenaje a Oviedo, un recorrido visual por la ciudad a través del grabado.

La participación activa del público es una de las "apuestas" de Alma Gráfica 2026. Para dar respuesta a esta pretensión, se ha confeccionado una extensa lista de actividades que incluye, por ejemplo, un taller de exlibris con la Escuela de Arte de Oviedo; otros de serigrafía impartidos por Verónica Ledo, con sesiones para niños (6-12 años) y adultos (a partir de 12 años), y similares citas con el foco puesto en la gráfica expandida, en los que el Estudio Pablo de Lillo será el encargado de la isntrucción y que estan abiertos a participantes desde los 6 años. Se ofrecerán, además, visitas guiadas diarias a las muestras y a los expositores participantes, cuyo número todavía está pendiente de confirmación.

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El domingo 21 de junio tendrá lugar la conferencia "Gráfica Expandida" a cargo de Pedro Galilea, seguida de la entrega de los Premios Fundación CIEC – Alma Gráfica 2026, que reconocen la excelencia en el arte del grabado contemporáneo.