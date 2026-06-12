Vox acusa al PP de sostener la candidatura de Oviedo a la Capital Europea de la Cultura sobre “incertidumbres”

El grupo municipal de Vox acusó este viernes al equipo de gobierno del PP de construir la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 sobre “una imagen ficticia” y no sobre proyectos “consolidados y factibles”.

La formación sostiene que los últimos acontecimientos relacionados con La Vega -con la suspensón cautelar de la licitació- y el estado de otros equipamientos culturales evidencian retrasos, problemas administrativos e incertidumbres en algunos de los pilares del proyecto.

La Vega, eje cuestionado

Peralta recordó que el informe de evaluación de la candidatura identifica la transformación de La Vega como uno de los principales elementos simbólicos y físicos del proyecto presentado por el Ayuntamiento. Sin embargo, la edil señaló que el concurso de ideas ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

“Uno de los pilares fundamentales de la candidatura sigue atrapado en problemas administrativos y jurídicos mientras el Partido Popular lo presenta como una realidad prácticamente asegurada”, afirmó la portavoz de Vox. Peralta añadió que el comité de expertos ya había pedido una alternativa para La Vega, algo que, a su juicio, el equipo de gobierno “parece ignorar”.

Críticas a la “propaganda” del PP

Desde Vox sostienen que este episodio confirma una forma de gestión basada en “la propaganda” y en “la venta permanente de expectativas”. La formación considera que el problema no se limita al futuro de La Vega, sino que afecta al conjunto del relato cultural elaborado por el gobierno local. “El Partido Popular ha construido toda una narrativa cultural sobre proyectos futuros, sobre equipamientos que todavía no existen y sobre actuaciones cuya ejecución dista mucho de estar garantizada”, señaló Peralta.

El Kuivi, otro proyecto bajo sospecha

La portavoz municipal también se refirió al Kuivi, otro de los proyectos que, según Vox, el equipo de gobierno ha utilizado de forma reiterada como símbolo de la nueva actividad cultural de la ciudad. Peralta aseguró que este espacio continúa acumulando problemas administrativos y que todavía carece de una situación plenamente regularizada.

“Resulta difícil entender que se utilicen determinados proyectos para exhibir una supuesta excelencia cultural mientras siguen existiendo expedientes abiertos, requerimientos municipales y cuestiones esenciales sin resolver”, afirmó.

“Hechos, no promesas”

Peralta consideró especialmente preocupante que la candidatura haya recibido importantes cantidades de dinero público mientras se apoya, según dijo, en proyectos que siguen pendientes de resolver. “Los ovetenses llevan mucho tiempo escuchando anuncios, presentaciones, recreaciones virtuales y grandes promesas. Pero cada vez que analizamos la realidad nos encontramos con retrasos, recursos, suspensiones y proyectos pendientes de resolver”, señaló la edil.

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La portavoz de Vox aseguró que su grupo quiere que Oviedo tenga “la mejor candidatura posible”, pero rechazó que se utilice dinero público para construir “un relato ficticio” sobre la ciudad cultural que, en su opinión, trata de vender el PP. “Lo que Europa debe valorar son hechos, no promesas”, concluyó.