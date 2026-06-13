Alma Gráfica reúne lo mejor del grabado en Oviedo

Del 19 al 21 de junio, Oviedo se convertirá en el epicentro del grabado contemporáneo con la celebración de la 9ª Feria Internacional de Grabado ALMA GRÁFICA, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad. Este prestigioso evento, consolidado como un referente imprescindible para profesionales, coleccionistas y aficionados al arte gráfico, vuelve a apostar por la promoción y difusión de una disciplina artística con gran tradición e innovación.

Más información Para acceder a toda la información sobre la feria, los interesados pueden acceder a la página web www.oviedo.es.

Organizada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, la feria reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales que exhibirán sus obras en un espacio accesible y culturalmente dinámico. Además de las exposiciones, el programa contempla talleres prácticos y conferencias especializadas que permitirán a los asistentes profundizar en las técnicas y el contexto del grabado contemporáneo. Toda la información sobre estas actividades está disponible en la página web oficial del Ayuntamiento.

Un momento de la feria el año pasado / Cedida a LNE

La apertura al público tendrá lugar el viernes 19 de junio a las 12.30 horas y contará con una visita guiada para descubrir las diferentes propuestas artísticas y conocer a los expositores presentes. Entre las muestras más destacadas figura la colectiva titulada "Homenaje a Oviedo", que celebra la identidad y patrimonio de la ciudad a través del arte gráfico. Asimismo, la artista Teresa Hermida presentará su exposición individual "People Kissing", en colaboración con la galería 451, que explora las relaciones humanas con una sensibilidad contemporánea.

Por otra parte, el reconocido grabador Iyán Castaño mostrará su trabajo a través de la galería Arancha Osoro, aportando una visión fresca y personal que enriquecerá la diversidad estética del certamen. La combinación de estas exposiciones garantiza una experiencia enriquecedora para todos los visitantes interesados en el grabado y las artes visuales.

Un momento de la feria el año pasado / Cedida a LNE

La Feria ALMA GRÁFICA se posiciona así como un espacio de encuentro esencial para la creación, el intercambio y la reflexión en torno al grabado contemporáneo, fomentando su crecimiento y acercamiento al público general. Oviedo reafirma su compromiso con la cultura y las artes plásticas mediante la organización de eventos que dinamizan el panorama artístico nacional e internacional.

Con la 9ª edición de ALMA GRÁFICA, los amantes del grabado tienen una cita ineludible en junio para disfrutar, aprender y adquirir obras de alta calidad en un entorno profesional y estimulante. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo será, durante tres días, el lugar donde la tradición y la innovación gráfica se dan la mano para celebrar un arte con alma propia.