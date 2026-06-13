Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
El emprendedor, que falleció de manera repentina este sábado en su casa, pertenece a la familia que regentó 40 años la conocida tienda de Alimentación Montes, en El Cristo
Conmoción en Oviedo por la prematura muerte de un joven empresario perteneciente a una conocida familia de la capital. Nacho Montes Fernández, de 32 años, falleció este sábado de manera repentina en su casa de la calle Alejandro Casona, dejando rota a su familia, muy popular por regentar durante 40 años la tienda Alimentación Montes, en la avenida del Cristo de las Cadenas.
Montes, que actualmente tenía en marcha proyectos para construir cuatro apartamentos turísticos en Soto de Ribera, donde tiene raíces familiares, y otras operaciones inmobiliarias en Gerona, gozaba de una salud de hierro, a pesar de que hace cuatro meses había sufrido un pequeño percance al romperse un brazo.
Su marcha pilló totalmente por sorpresa a todo su entorno. «Simplemente hoy no se levantó», explicó todavía destrozado su padre, Roberto Montes, sobre un emprendedor que también deja madre, María Yolanda Fernández, un hermano (David) y tres abuelos, Ángel Montes, José Ramón Álvarez y Modestina Fernández.
La capilla ardiente está instalada en la sala número 10 del tanatorio Los Arenales, donde este lunes habrá una celebración de la palabra en la capilla, antes de proceder a su incineración.
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