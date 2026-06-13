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Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes

El emprendedor, que falleció de manera repentina este sábado en su casa, pertenece a la familia que regentó 40 años la conocida tienda de Alimentación Montes, en El Cristo

Imagen exterior del tanatorio de Los Arenales.

Imagen exterior del tanatorio de Los Arenales.

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

Conmoción en Oviedo por la prematura muerte de un joven empresario perteneciente a una conocida familia de la capital. Nacho Montes Fernández, de 32 años, falleció este sábado de manera repentina en su casa de la calle Alejandro Casona, dejando rota a su familia, muy popular por regentar durante 40 años la tienda Alimentación Montes, en la avenida del Cristo de las Cadenas.

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Montes, que actualmente tenía en marcha proyectos para construir cuatro apartamentos turísticos en Soto de Ribera, donde tiene raíces familiares, y otras operaciones inmobiliarias en Gerona, gozaba de una salud de hierro, a pesar de que hace cuatro meses había sufrido un pequeño percance al romperse un brazo.

Su marcha pilló totalmente por sorpresa a todo su entorno. «Simplemente hoy no se levantó», explicó todavía destrozado su padre, Roberto Montes, sobre un emprendedor que también deja madre, María Yolanda Fernández, un hermano (David) y tres abuelos, Ángel Montes, José Ramón Álvarez y Modestina Fernández.

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La capilla ardiente está instalada en la sala número 10 del tanatorio Los Arenales, donde este lunes habrá una celebración de la palabra en la capilla, antes de proceder a su incineración.

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