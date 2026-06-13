Espectacular rescate en Oviedo: un hombre sobrevive a una caída al río desde seis metros de altura

Un aparatoso accidente con final afortunado conmovió en la tarde del viernes a la localidad ovetense de Anieves. Un hombre resultó herido de gravedad tras precipitarse al cauce del río desde una altura aproximada de seis metros. El suceso, que rozó la tragedia, obligó a desplegar un complejo operativo de rescate vertical por parte de los Bomberos de Oviedo ante la imposibilidad de evacuar a la víctima por las vías de acceso habituales.

El camión de bomberos en plena maniobra para rescatar al herido. / Bomberos Oviedo

La voz de alarma saltó a las 18.33 horas, cuando el Servicio de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del incidente. Hasta el lugar de los hechos se desplazó de inmediato una dotación de bomberos del cuartel del Rubín equipada con varias unidades móviles, entre ellas un vehículo nodriza y la autoescalera automática (AEA-32) , clave a la postre para la resolución del salvamento.

Al llegar a la zona, los efectivos constataron que, a pesar de la violencia del impacto tras la caída de seis metros, la fortuna se había aliado parcialmente con la víctima. El hombre no se encontraba sumergido en el agua; milagrosamente, había logrado arrastrarse por sus propios medios hasta una zona seca en la orilla del río. Sin embargo, su estado era delicado. Tras un primer descenso de dos bomberos pertrechados con trajes de rescate acuático , la valoración sanitaria in situ determinó que el varón presentaba signos compatibles con severas fracturas en la pierna y la cadera, además de múltiples magulladuras y erosiones por todo el cuerpo.

Un izado de precisión

Dada la gravedad de las lesiones y la verticalidad del terreno, los mandos del operativo descartaron por completo un traslado a pie. El rescate requería cirugía de precisión táctica. Los bomberos configuraron un sistema de izado mecánico acoplando una eslinga de tres metros al sistema de equilibrado de la camilla nido de la autoescalera.

Una vez inmovilizado y asegurado en el interior de la camilla , comenzó la maniobra más delicada: un transporte controlado y milimétrico suspendido en el aire hasta elevar al herido a la "cota cero", a nivel de la calzada.

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Ya en superficie segura, y en estrecha colaboración con las patrullas de la Guardia Civil y el personal médico del SESPA , el herido fue estabilizado e introducido en una ambulancia UVI móvil para su evacuación inmediata al hospital. Pasadas las siete y media de la tarde, tras recoger los equipos tácticos, la dotación regresaba a parque dando por concluido un rescate de alta tensión en las entrañas de Anieves.