Una fuga de gas deja sin suministro a más de 80 viviendas de Oviedo durante varios días

Más de 80 viviendas y varios bajos comerciales del entorno de la calle Aurelio del Llano, en Oviedo, permanecen sin suministro de gas desde la mañana de este viernes a causa de una avería en las conducciones subterráneas de la red.

La incidencia afecta a los bloques números 1, 3 y 5 de la citada vía, donde residen decenas de familias que se han quedado sin agua caliente y sin posibilidad de utilizar instalaciones de gas durante todo el fin de semana. Según explican vecinos afectados, el corte del suministro se produjo por la mañana y habría sido ordenado como medida de seguridad tras detectarse una fuga en la red.

Los técnicos desplazados a la zona inspeccionaron este viernes la instalación para localizar con precisión el punto de la avería. La fuga se encuentra en una conducción que discurre por una zona ajardinada y por el soportal exterior de los edificios, lo que obliga a realizar trabajos de obra para acceder a la canalización.

Las labores de reparación no comenzarán hasta el lunes, cuando está previsto que los operarios procedan a picar el terreno para descubrir la red dañada y sustituir o reparar el tramo afectado. Hasta entonces, los vecinos deberán permanecer sin suministro.

Los residentes señalan que los dos bloques principales cuentan con 36 viviendas cada uno, a las que se suma un tercer edificio de menor tamaño, por lo que el número total de inmuebles afectados supera ampliamente las 80 viviendas, además de varios locales comerciales ubicados en los bajos.

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La incidencia ha generado malestar entre los vecinos, que afrontan un fin de semana sin agua caliente mientras esperan el inicio de las obras y el restablecimiento del servicio. Por el momento no se han comunicado plazos concretos para la reposición del suministro una vez concluyan los trabajos de reparación.