IU considera "un disparate" el millonario intercambiador del HUCA de Oviedo: "Hay un claro fallo de diseño"

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha puesto el foco sobre el nuevo intercambiador de transportes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), inaugurado el pasado febrero. La formación ha presentado un ruego ante la Comisión de Urbanismo en el que reclama una solución «urgente» ante lo que califican como un «disparate» y un «error de concepción difícilmente explicable»: una infraestructura millonaria que se encuentra prácticamente infrautilizada mientras los usuarios esperan el autobús a la intemperie.

Según denuncia la coalición, basta con observar unos minutos el funcionamiento cotidiano de la zona para comprobar la «evidente contradicción» entre el diseño ejecutado y el uso real del espacio. La estampa, critican, es tan llamativa como incomprensible: las pequeñas marquesinas situadas en las aceras exteriores aparecen abarrotadas de pasajeros, mientras que la gran infraestructura central permanece completamente desierta.

Una inversión millonaria

El intercambiador cuenta con una gran estructura ubicada en la mediana central, dotada de una marquesina de gran envergadura y amplios bancos. Sin embargo, las paradas de autobús siguen señalizadas en los márgenes exteriores de las calles circundantes. 1.396.559 euros fue el coste de adjudicación de las obras del intercambiador a la empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería y 2.585.229 euros se destinaron adicionalmente a la instalación de los tapices rodantes que conectan la infraestructura con el edificio de consultas externas del HUCA.

Ante este escenario, IU ha solicitado que se estudien, en coordinación con la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios (competente en Movilidad), las medidas correctoras necesarias para aprovechar unos recursos que han costado casi cuatro millones de euros a las arcas públicas.

«Una situación absurda»

El portavoz municipal de la formación, Gaspar Llamazares, se mostró tajante al respecto: «Nos encontramos ante una situación absurda que cualquier persona puede comprobar a simple vista».

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Para Llamazares, el hecho de que las marquesinas de la acera estén colapsadas mientras el intercambiador construido enfrente esté vacío es «un disparate que evidencia un fallo de planificación flagrante». El líder de IU concluyó exigiendo una rectificación inmediata «para garantizar un uso racional de una inversión pública millonaria».