Jesús Álvarez presentará en Opticalia Quesada las últimas novedades en visión y audición
La famosa óptica ovetense contará el próximo martes 16 de junio de 17.30 a 19.30 horas con el periodista, imagen del centro
Los asistentes recibirán unas gafas para contemplar el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto
L. L.
Opticalia Quesada, la óptica de referencia en Oviedo contará el próximo martes 16 de junio con el periodista Jesús Álvarez, con más de 45 años de trayectoria en Radiotelevisión Española. El comunicador participará en un evento especial de 17.30 a 19.30 horas en Opticalia Quesada, en la calle San Bernabé, número 6.
Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer de primera mano las últimas novedades en el ámbito de la óptica y la audiología. Algunas de las innovaciones más destacadas son las soluciones de Essilor Luxottica, las nuevas gafas auditivas Nuance, las lentes progresivas Varilux XR Series y la última generación de gafas inteligentes Ray-Ban Meta Optics.
El evento también contará con un detalle especial para el público: todas las personas que acudan recibirán como obsequio unas gafas para el eclipse solar, lo que añade un atractivo adicional a la jornada.
Referente en el cuidado de la visión y la audición
Opticalia Quesada, integrada en el grupo Opticalia, se posiciona como un referente en Oviedo en el cuidado integral de la visión y la audición. El establecimiento ofrece una amplia gama de gafas graduadas y de sol de marcas reconocidas, así como servicios especializados en audiología, incluyendo pruebas auditivas y adaptación de audífonos.
Además, el centro dispone de soluciones para usuarios de lentes de contacto, con packs de lentillas diarias y mensuales diseñados para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Todo ello respaldado por un equipo de profesionales cualificados y tecnología de última generación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
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