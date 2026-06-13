Leticia Sabater triunfa en Oviedo con sus bailes sensuales y sentido del humor: "Es una tía espectacular, de diez"

Llegó, vio y triunfó. Así podría resumirse la actuación de Leticia Sabater en la noche del viernes de las fiestas de San Antonio de Olloniego, donde la artista convirtió el prau de la fiesta en una auténtica pista de baile ante más de un millar de personas que no dejaron de cantar, bailar y acompañarla durante todo el espectáculo.

La cantante y presentadora, convertida desde hace años en un fenómeno popular capaz de llenar recintos allá por donde pasa, desplegó su habitual cóctel de coreografías desenfadadas, bailes sensuales, versiones de grandes éxitos y mucho sentido del humor. Una fórmula que volvió a funcionar en Asturias, donde encontró desde el primer minuto un público completamente entregado.

Nada más subir al escenario, Sabater quiso dejar claro el vínculo especial que mantiene con la región. “Muy buenas noches, Olloniego, Asturias. Es un verdadero placer estar aquí. Me hace muchísima ilusión. Siempre me ha unido muchísimo a Asturias. Desde pequeña he ido al colegio Peña Ubiña, he tomado mucha sidra, me casé con un asturiano y la verdad es que es maravillosa la gente asturiana. La adoro, la quiero”, proclamó ante los aplausos de los asistentes.

El cariño fue mutuo. Entre el público podían verse pancartas de apoyo desde mucho antes de que comenzara el concierto, y la artista no escatimó en guiños, saludos y referencias a Asturias durante toda la actuación. La conexión fue tan evidente que, por momentos, el espectáculo pareció una fiesta compartida entre Sabater y sus seguidores.

Según explican desde la Asociación Cultural y de Festejos de Olloniego, la respuesta superó las expectativas. “Es una tía espectacular, una tía de diez, a pesar de la imagen extravagante que pueda tener”, destacan los organizadores, que cifran la asistencia en más de mil personas que llenaron el recinto festivo.

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando numerosos asistentes se animaron a subir al escenario para bailar y cantar junto a ella de forma espontánea. Lejos de poner distancia, Sabater abrazó el espíritu festivo de la velada y compartió protagonismo con un público que se sabía de memoria cada estribillo.

Con una trayectoria que comenzó en la televisión infantil de los años noventa y que ha evolucionado hasta convertirla en un personaje único dentro del panorama popular español, Leticia Sabater volvió a demostrar en Olloniego que su principal baza sigue siendo la misma: la capacidad de conectar con la gente sin complejos y convertir cualquier actuación en una celebración colectiva.

Noticias relacionadas

Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la noche del viernes. Una fiesta multitudinaria, mucho baile, toneladas de buen humor y una artista que, al menos para los vecinos de Olloniego, salió del escenario con una etiqueta difícil de mejorar: “una tía de diez”.