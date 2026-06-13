El mayor gimnasio al aire libre de Asturias impresiona en Oviedo: "Es una pasada ver como la gente se deja la piel"

La Losa se transformó este sábado en un gigantesco gimnasio al aire libre, «el más grande de Asturias», donde 800 deportistas, más del 60 por ciento mujeres y en su mayoría llegadas de otras regiones, desafiaron el calor para participar en Hurbax Oviedo, una competición de deporte híbrido que combina carreras de un kilómetro con diferentes pruebas de fuerza y resistencia. Durante cuatro horas, la explanada acogió un ir y venir de atletas que enlazaban carreras y ejercicios bajo temperaturas de más de 30 grados. «Es una pasada ver cómo la gente se deja la piel», dijo la vecina Inmaculada Vázquez mientras observaba el espectáculo desde un banco de la plaza.

La temperatura superó ampliamente los 30 grados y convirtió la prueba en un desafío añadido. Bajo un sol implacable, los participantes corrían, levantaban cargas, arrastraban sacos y buscaban rebajar sus cronos entre gestos de esfuerzo y continuas botellas de agua. El entorno habitual de viajeros y paseantes cambió por completo para convertirse en una competición donde el sudor fue protagonista desde la primera hasta la última salida.

Varios participantes haciendo remo de agua. / Fernando Rodríguez

La modalidad híbrida de Hurbax mezcla atletismo y entrenamiento funcional. El recorrido obliga a completar un kilómetro de carrera antes de afrontar cada estación de ejercicio. Entre las pruebas figuraban el remo, realizado en máquinas que simulan el movimiento de una embarcación; los «wall balls», lanzamientos repetidos de una pelota con peso contra un objetivo elevado; las zancadas cargando sacos; el «farmer carry» o paseo del granjero, que consiste en caminar sosteniendo peso en ambas manos; y los «burpees», un ejercicio cardiovascular que combina sentadilla, apoyo en el suelo, flexión y salto. Una secuencia tan sencilla de explicar como dura de completar.

Entre quienes aceptaron el reto estaba Almudena Sánchez, llegada desde Monforte de Lemos (Lugo) para competir en la categoría individual femenina. «Tenía pensado ir a Pontevedra porque me quedaba un poco más cerca, pero como no había prueba individual esperé a Oviedo un mes más», relataba. Los nervios iniciales desaparecieron pronto. «Se me quitaron por el calor que hacía». Lo que más le preocupó fue otra cosa: «El césped ardía y los sacos también». Para ella, la experiencia tiene un componente muy personal. «Me gusta retarme. Hago ‘trail’ también y quería probar algo diferente». Al terminar, resumía la jornada con una sonrisa: «Se queman muchas calorías».

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La cita formaba parte del Campeonato Hurbax 2026, que ya pasó por ciudades como Santander, Valladolid y Pontevedra. Según explicó Mario Reis, uno de los organizadores, esta segunda edición en Oviedo reunió a cerca de 800 participantes, de los que más del 60 por ciento eran mujeres y siete de cada diez procedían de fuera de Asturias. «Viene mucha gente de Galicia, Madrid y el País Vasco», señaló. Reis destacó además el atractivo de una prueba que puede disputarse de forma individual, por parejas o en equipos de cuatro, una de las claves de su creciente popularidad. También reivindicó las posibilidades de La Losa, «una explanada grandísima» junto a la calle Uría. Tras la prueba ovetense, el circuito continuará en Gijón antes de cerrar la temporada con la gran final en Madrid. Cuando cayó la tarde, la plaza recuperó lentamente su rutina, aunque quedaron las imágenes de cientos de participantes venciendo al calor y celebrando cada meta.