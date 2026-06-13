Moi, de Dakar al taller que cosió para la cabalgata de Reyes

Llegó de Dakar (Senegal) previa escala en Francia hace más de 38 años y «ya tengo siempre aquí mi domicilio, aunque tenga que ir fuera unos meses a trabajar». Es Moi Ndiaye, que el próximo octubre cumplirá 59 años, así que lleva casi dos tercios de su vida en Oviedo. «Aquí tengo amigos y amigas y aunque he pasado temporadas fuera, para trabajar, mi domicilio, siempre en Oviedo. Es la mejor parte de España», asegura este senegalés afincado en Asturias, que ahora tiene un objetivo: «Mi ilusión es poder traer a mi sobrina, que es futbolista, para que se forme».

Moi Ndiaye con César Álvarado, en el taller. / Fernando Rodríguez

Moi Ndiaye está al frente de un taller de costura y confección de Pumarín, el barrio donde además de trabajar también es un vecino más. Llegó a España muy joven, con apenas veinte años. «Primero fui a Francia, en mi país se hablaba francés y estuve allí unos meses, pero tenía un amigo en Asturias, vine, conocí esto y ya me quedé. Vuelvo a mi país de vez en cuando porque tengo todavía mamá y a mis hermanas», cuenta Moi, que desempeño distintos trabajos antes de abrir su propio taller de confección. «Me dediqué a vender en la calle, a montar muebles para una mueblería, en la construcción, en muchos cosas, pero cuando entramos en la crisis del ladrillo ya no me quedaba más que buscar mi vida», detalla de su vuelta al oficio que aprendió en su Dakar natal. «Allí me enseñó mi tío Abdu, que en paz descanse. Nunca me olvidaré de el , me inició en la costura y en confeccionar», abunda Ndiaye, al que le gusta dar oportunidades y trabajo., como hace ahora con el hondureño César Alvarado, de 57 años. «Esto es la embajada de Senegal aquí. Moi es una persona muy noble y servicial y también muy querido», afirma Alvarado, que lleva varios meses en el taller de Pumarín.

Aba, la sobrina de Moi Ndiaye, durante un partido en Dakar. / C. M. N.

Entre sus clientes «un mogollón de policías nacionales, guardias civiles y policías locales, me traen mucha labor», desvela. Uno de los pedidos más curiosos que le hicieron consistió en «trajes de la cabalgata de Reyes, que me encargó Javier Batalla, y también todos las telas con flecos de los caballos. Me pidieron que tenía que estar hecho todo en dos meses, pero en un mes y medio ya estaba acabado», comenta Moi. «A mí me mola el trabajo, me gusta, y si no lo hay tengo que ir a buscarlo», dice. En el tiempo que le queda libre, le gusta «salir de juerga» y el fútbol. De hecho, esboza una sonrisa al contar quién fue uno de los amigos con los que conoció la noche ovetense: «Salíamos con Dely Valdés, el panameño, nos gustaba bailar en el Antiguo». Sus equipos favoritos, «siempre de azul, el Barça y el Oviedo. Subimos el año pasado y bajamos este año, pero no pasa nada, seguimos igual, luchando», dice con un punto de desenfado.

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Moi Ndiaye tiene previsto visitar su país a finales de año. «Cierro un mes y me piro a descansar», confiesa. «Quiero traer a España a la hija de una mis hermanas, Aba. Es futbolista, defensa, tiene 19 años y queremos que se forme en España.. Estudia muy bien, ahora ya está con el español», revela Moi Ndiaye de un empeño en el que también trata de echarle una mano Jose María Sanjurjo, uno de sus clientes y amigo, además de alcalde de barrio de la Tenderina. «Estamos tratando de abrir puertas, a ver si damos con la correcta, tiene mucha ilusión en dar una oportunidad a su sobrina», comenta Sanjurjo, que conoce a Moi desde su etapa de policía nacional en las calles de Oviedo. n