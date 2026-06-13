El nuevo local del Calatrava atraerá más congresos de hasta mil asistentes a Oviedo, vaticina el sector de la organización de eventos

La adquisición por parte del Ayuntamiento de un local de más de 1.000 metros cuadrados anexo al Palacio de Congresos del Calatrava supone un paso decisivo para reforzar la posición de Oviedo en el mercado nacional del turismo de reuniones. Así lo valora el sector, que considera que la operación permitirá cubrir una de las principales carencias de la ciudad para albergar encuentros profesionales de tamaño medio que exigen servicios de restauración in situ. «No podemos más que valorar de manera muy positiva esta adquisición», destaca el presidente de Oviedo Congresos, Daniel García, convencido de que la nueva superficie contribuirá a reforzar al Calatrava como referente nacional de los congresos de hasta un millar de asistentes, al tiempo que apunta a la rehabilitación de la plaza de toros de Buenavista y la recuperación de La Vega como claves para disparar los grandes eventos en la capital asturiana a medio plazo.

La principal aportación del espacio adquirido radica en su capacidad para resolver uno de los problemas logísticos que más dificultades generaba a la hora de organizar grandes convenciones en la capital asturiana: la prestación de servicios de restauración sin interferir en el desarrollo de las sesiones profesionales. «Cubrimos un amplio espectro de congresos de hasta 900 y 1.000 personas, aunque seguimos quedándonos cortos para encuentros como el que se celebra esta semana», explica García sobre el cónclave nacional de Medicina de Familia, el cual precisa habilitar comedores improvisados en todo tipo de dependencias del edificio para servir cenas y comidas de gala a sus 2.500 participantes presenciales.

«El montaje obliga a desmontar salas de conferencias y volver a montarlas para prestar el servicio. El despliegue logístico es importante», apunta el responsable de Oviedo Congresos, quien valora «el trabajo de las empresas de catering y servicios de la ciudad».

La compra municipal permite aliviar buena parte de esas limitaciones y dota al Calatrava de una herramienta que incrementará su competitividad frente a otros destinos congresuales del norte de España. La capacidad estimada del nuevo espacio, cercana a las 500 personas, facilitará la celebración de actos sociales asociados a congresos sin alterar la programación principal de los eventos.

No obstante, desde Oviedo Congresos advierten de que todavía quedan retos por afrontar si la ciudad aspira a competir en una categoría superior. «Se ha dado un paso muy importante, pero seguimos faltos de un espacio único», señala García, quien pide seguir ampliando la oferta de «sedes singulares», cada vez más demandados por los organizadores de congresos.

En ese horizonte aparece la futura recuperación de la fábrica de armas de La Vega. El complejo industrial figura desde hace años entre los espacios que más interés despiertan entre los organizadores de congresos por su valor patrimonial y singularidad arquitectónica. «A los congresos que buscan experiencias diferentes les gusta tener alguna sede especial para este tipo de servicios. Uno de los lugares que más gustan son las fábricas de armas de La Vega, pero todavía no están equipadas», indica García. A su juicio, dependiendo de cómo avance el proyecto y de los usos que finalmente se habiliten, el recinto podría convertirse en un escenario idóneo para albergar citas congresuales.

También la futura plaza multiusos de Buenavista genera expectativas. El proyecto impulsado por el Ayuntamiento contempla transformar el histórico coso en un recinto cubierto y polivalente con capacidad para entre 8.000 y 9.000 personas. «Probablemente la plaza de toros también nos reforzará», sostiene el presidente de Oviedo Congresos, quien admite que queda por ver si el diseño del equipamiento encaja como escenario de convenciones.

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Mientras esos proyectos avanzan, el sector celebra además la reciente constitución de la Mesa de Turismo MICE promovida por el Ayuntamiento. El nuevo órgano reúne inicialmente a Oviedo Congresos y Otea para coordinar estrategias y reforzar el posicionamiento de la ciudad. «Esperemos que suponga un aliciente para Oviedo», concluye García. De momento, la compra del nuevo local del Calatrava ya es interpretada como una señal clara de que la ciudad quiere seguir ganando peso en un mercado cada vez más competitivo.