Reencuentro con sorpresa en Oviedo: "Algunos llevábamos más de 30 años sin vernos"
«No podía perdérmelo», dice el edil José Ramón Prado tras aparecer sin avisar en una comida de exalumnos de la quinta de 1971 de los que fue tutor en La Gesta
La generación de 1971 que cursó sus estudios en el colegio Gesta de Oviedo celebró este sábado un emotivo reencuentro en la sidrería Félix del Antiguo, donde antiguos compañeros compartieron recuerdos, anécdotas y la satisfacción de volver a encontrarse décadas después. La cita, marcada por la nostalgia y la camaradería, reunió a numerosos asistentes, algunos de los cuales reconocieron que «muchos no nos habíamos visto desde hace más de 30 años», reflejando así la dimensión humana de una jornada especialmente esperada.
La sorpresa llegó durante la sobremesa, cuando se presentó sin previo aviso el concejal de Seguridad Ciudadana y maestro jubilado, José Ramón Prado, quien había sido tutor del grupo durante su etapa escolar. «Estaba pasando el día fuera de la ciudad, pero no podía perdérmelo y llegué a tiempo», confesó con satisfacción, decidido a sumarse al encuentro para compartir viejos tiempos con sus antiguos alumnos. Además, posó con una sonrisa junto al grupo y evocó experiencias que permanecen intactas en la memoria colectiva. Su presencia inesperada añadió un componente emocional a una celebración repleta de recuerdos, afecto y complicidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
- Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
- Revuelta en el centro de menores de Sograndio (Oviedo): tres vigilantes de seguridad al hospital y una educadora agredida tras una noche de caos y destrozos
- Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo
- Las piscinas de verano de Oviedo ya tienen fecha para su apertura: la entrada será gratuita
- Oviedo despide a Elías, el conocido escanciador fallecido en el accidente de Siero: “Siempre lo recordaré con una sonrisa en la cara”, dice su mujer
- Los dos radares más 'multones' de Oviedo: controles de velocidad, fotorrojos y cámaras en calles peatonales tramitaron más de 35.000 denuncias en 2025
- Aparatoso accidente en Oviedo: un siniestro con cinco vehículos implicados provoca largas retenciones