Reencuentro con sorpresa en Oviedo: "Algunos llevábamos más de 30 años sin vernos"

La generación de 1971 que cursó sus estudios en el colegio Gesta de Oviedo celebró este sábado un emotivo reencuentro en la sidrería Félix del Antiguo, donde antiguos compañeros compartieron recuerdos, anécdotas y la satisfacción de volver a encontrarse décadas después. La cita, marcada por la nostalgia y la camaradería, reunió a numerosos asistentes, algunos de los cuales reconocieron que «muchos no nos habíamos visto desde hace más de 30 años», reflejando así la dimensión humana de una jornada especialmente esperada.

La sorpresa llegó durante la sobremesa, cuando se presentó sin previo aviso el concejal de Seguridad Ciudadana y maestro jubilado, José Ramón Prado, quien había sido tutor del grupo durante su etapa escolar. «Estaba pasando el día fuera de la ciudad, pero no podía perdérmelo y llegué a tiempo», confesó con satisfacción, decidido a sumarse al encuentro para compartir viejos tiempos con sus antiguos alumnos. Además, posó con una sonrisa junto al grupo y evocó experiencias que permanecen intactas en la memoria colectiva. Su presencia inesperada añadió un componente emocional a una celebración repleta de recuerdos, afecto y complicidad.