El socialista Carlos Fernández Llaneza replica a Canteli: "Insultar a la oposición ni construye viviendas ni resuelve los problemas de Oviedo"
El portavoz del PSOE acusa al Alcalde de confundir trabajar con salir en los medios y de no tener un plan para la crisis de vivienda en la ciudad
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, respondió este sábado a las duras críticas lanzadas por el alcalde, Alfredo Canteli, durante el acto en el que se anunció que el Club Balonmano Las Lobas había conseguido los 60.000 euros de patrocinio privado que necesitaba para formalizar su inscripción en la Liga Guerreras Iberdrola. El dirigente socialista acusó al regidor de recurrir a los "insultos" y las "descalificaciones" para evitar abordar los problemas reales del municipio, especialmente el acceso a la vivienda.
"El alcalde perdió ayer diez minutos desgañitándose en insultos contra este grupo municipal desde el salón de Plenos. Diez minutos que bien podría haber empleado en trabajar para resolver los problemas de Oviedo", afirmó Fernández Llaneza en una valoración remitida a los medios tras las declaraciones realizadas por Canteli.
La respuesta socialista llega después de que el alcalde aprovechase la comparecencia convocada para anunciar la cobertura completa de la financiación pendiente de Las Lobas para cargar contra PSOE e IU. Canteli llegó a afirmar que la oposición "no sirve para nada, ni para hacer oposición" y reprochó a ambos grupos que no hubieran contribuido a buscar apoyos económicos para el club durante las últimas semanas.
Fernández Llaneza cuestionó además la gestión municipal de la crisis económica que atravesó la entidad deportiva. "Resulta patético ver al alcalde comparecer como si acabara de ganar una final olímpica por haber hecho, con semanas de retraso y bajo una enorme presión social, lo que era su obligación: garantizar la continuidad de un equipo que representa a Oviedo y a Asturias en la máxima categoría", señaló.
El portavoz socialista recordó que las propias integrantes del club reconocieron durante el acto que estuvieron a pocas horas de renunciar a competir. "Debe de ser una nueva modalidad de gestión: esperar al borde del precipicio para luego presumir de haber evitado la caída. Lamentable", añadió.
Las críticas también se dirigieron a la interpretación realizada por Canteli sobre el papel de la oposición. "Según el alcalde, nuestra función consiste en buscar patrocinadores, recaudar fondos y suplir su incapacidad para gestionar. La próxima vez que haya un bache, un atasco en La Faba o un problema de limpieza, quizá también quiera que salgamos con una pala, a regular el tráfico o con una escoba", ironizó.
Más allá de la polémica generada por la situación de Las Lobas, Fernández Llaneza situó el foco en el debate sobre la vivienda, una cuestión que Canteli también mencionó durante su intervención para responsabilizar al Gobierno central de la falta de oferta residencial.
"Queremos políticas de vivienda de verdad, pero tenemos un alcalde que confunde trabajar con salir en los periódicos diciendo ocurrencias", afirmó el dirigente socialista, que anunció además su intención de remitir al regidor el informe sobre vivienda elaborado por el PSOE. "Lo que vamos a hacer es enviárselo para que pueda leerlo con tranquilidad, porque da la impresión de que le molesta más el diagnóstico que la enfermedad", sostuvo.
El portavoz insistió en que el principal problema pendiente de resolver en la ciudad es el acceso a la vivienda y emplazó al alcalde a concretar sus propuestas. "La verdadera cuestión no es qué opina el señor Canteli del PSOE. La verdadera cuestión es qué piensa hacer con las 16.000 personas de entre 25 y 40 años que actualmente tienen serias dificultades para acceder a una vivienda en Oviedo", manifestó.
En ese sentido, criticó que el alcalde dedicase buena parte de su intervención a hablar de la oposición, del Gobierno de España o del Principado sin plantear medidas concretas para el municipio. "No hay problema en Oviedo para el que Canteli, al carecer de soluciones, no encuentre un culpable externo; una excusa de colegial que no ha hecho los deberes", señaló.
Fernández Llaneza defendió que el PSOE sí ha puesto sobre la mesa propuestas para afrontar la situación, entre ellas el incremento del parque público de vivienda, la movilización de viviendas vacías, la declaración de zonas tensionadas, la promoción de vivienda asequible y medidas dirigidas a favorecer la emancipación juvenil.
"Nuestras propuestas pueden discutirse, mejorarse o rechazarse, pero al menos existen. Lo que seguimos sin conocer es el plan del señor Canteli", indicó.
El portavoz socialista concluyó asegurando que "insultar a la oposición no construye una sola vivienda, no reduce el precio de los alquileres y no ayuda a ninguna familia a acceder a un hogar", al tiempo que reclamó al equipo de gobierno municipal que centre sus esfuerzos en aportar soluciones. "Oviedo necesita respuestas. Nosotros las estamos poniendo encima de la mesa. Seguimos esperando conocer cuáles son las del alcalde", zanjó.
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