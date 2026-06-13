El tejido cultural asturiano homenajea a "Clarín" en el 125.º aniversario de su muerte con lecturas selectas, una ofrenda floral y un visita guiada al cementerio de Oviedo

El tributo a una de las figuras más relevantes de la literatura regional y con seguridad la más importante a nivel local. Con ese objetivo la Asociación Cultural Gaudiosa Asturias se reunió este sábado al mediodía en el cementerio de El Salvador, en Oviedo, ante la tumba de quien replicó en tinta sobre papel la idiosincrasia única ovetense de la segunda mitad del siglo XIX: Leopoldo García Alas, conocido universalmente por su sobrenombre, "Clarín". Tal día como ayer, 13 de junio, pero en 1901, el escritor autor de "La Regenta" fallecía con tan solo 49 años en su ciudad natal, por lo que en esta fecha tan simbólica han querido desde la entidad recordarle por el 125.º aniversario de su muerte con un acto que congregó a una treintena de personas ante el panteón familiar para efectuar un homenaje que consistió en la lectura de pasajes seleccionados de sus obras y una ofrenda floral, a la que siguió una visita guiada por el camposanto de la mano del geógrafo e historiador Ángel de la Fuente.

"Es un acto muy sentido, una satisfacción para la familia y una forma de reconocer con el paso de los años la inmortalidad de 'Clarín' por la sociedad asturiana; además, ante el lugar donde descansa junto a su mujer y su hijo", agradeció el bisnieto del literato, Leopoldo Tolivar Alas, quien acudió al acto en representación familiar junto a su hermana, Ana Cristina Tolivar Alas, leyendo ambos sendos fragmentos de las obras de su antepasado, y el tataranieto, José Tolivar Pueyo.

"Nos reunimos hoy aquí para recordar y rendir homenaje al legado de una de las figuras más relevantes de la literatura española y asturiana", introdujo el acto la historiadora y presidenta de Gaudiosa, Carolina Lasheras. Desde la entidad cultura, tal como manifestó Lasheras a los asistentes, "la mejor forma" de homenajear a "Clarín" es "volver a sus palabras, mantener viva su obra y trasmitirla a las nuevas generaciones". Por ello, el eje central de la conmemoración corrió de la boca de una representación institucional, académica y del mundo de las letras regional, que desfilaron uno por uno ante la lápida del escritor, clavel en mano, para leer algunas de sus líneas con la amenización musical de Adrián Dader, que acompañó el desarrollo de la cita con unos suaves acordes de guitarra.

Los descendientes del genio de la literatura fueron los que rompieron el hielo. La bisnieta se aventuró deleitó a los presentes con un fragmento de la novela corta "Cuesta abajo", en la que "Clarín" realiza reflexiona sobre sí mismo y sus pensamientos a través del personaje de Narciso Arroyo. A la mujer le siguió el bisnieto, en el que recayó el honor de hacer sonar un pasaje la obra más conocida de su bisabuelo, como es "La Regenta", en concreto una parte de su capítulo 12 un que le "gusta particularmente". "Plasma una crítica a una familia ultracatólica que obligó a sus tres hijas a profesar el hábito de monjas y desarrolla el drama que acarreó", argumentó Tolivar Alas sobre su elección.

Concluidas las intervenciones de ambos descendientes y la del director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León, que recitó versos del poema "El trovador", vinieron el resto de participaciones, correspondientes a miembros del tejido cultural regional y correspondieron a Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria (poema Teresa); Eduardo San José, catedrático de Filología (cuento "Cambio de luz"); Mariluz Pontón, presidenta del Consejo Escolar del Principado (fragmento de "La Regenta" en asturiano); Armando Murias, escritor y profesor (final de "¡Adiós, Cordera!"); Chelo Veiga, coordinadora de la Red de Bibliotecas de Oviedo (fragmento de "¡Adiós, Cordera!"); Ángel de la Fuente, catedrático de Geografía e Historia (cuento "Las dos cajas"); Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias (relato de "Cuesta abajo"); Virginia Gil Torrijos, escritora y economista, (pasaje del cuento "El Señor") y la propia Lasheras, quien había abierto el acto (poema "Mi muerte").

Visita por el camposanto

A término del homenaje clariniano y depositado un ramo de flores de parte de la entidad impulsora y un clavel blanco por cada asistente, una elipsis hizo cambiar de escenario desde la tumba hasta la puerta principal del camposanto, para realizar una visita guiada por su callejero y puntos más importantes de la mano de Ángel de la Fuente. "Yo no lo llamo el cementerio, lo llamo la 'Ciudad de los Muertos', porque lo que vemos aquí lo tenemos allá abajo (por Oviedo); aquí hay igual ensanche, los barrios y más cosas", explicó el experto, haciendo un símil urbanístico para iniciar el recorrido.

El itinerario transcurrió, en primero lugar, la calle principal, para luego retroceder sobre sus pasos y hacer parada en la tumba del ingeniero, geógrafo, arquitecto y urbanista Juan Miguel de la Guardia, que firmó de su puño múltiples e icónicas edificaciones de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, como la plaza de toros de Buenavista o el palacete de Villa Magdalena, entre muchos otros. Tras una visita a los panteones más espectaculares, pertenecientes a la burguesía, la comitiva pasó por el cementerio infantil, para concluir camino en el cementerio civil, ante la sepultura del político Juan González del Río y la fosa común de las víctimas de la represión del bando nacional durante la guerra civil.