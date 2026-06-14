La artista Lidia Rodríguez hace de sus collages una "Mímesis espacial" en "Metro y medio de arte", en Oviedo
La creadora tinetense presenta una serie que reflexiona sobre el contexto y la mirada en el pequeño espacio expositivo de la calle Cervantes
La artista tinetense Lidia Rodríguez presenta "Mímesis espacial", una serie de obras realizadas con collage de distintos formatos que se integran a la perfección en el minúsculo espacio expositivo de la calle Cervantes, dentro del proyecto "Metro y medio de arte" que comisaría Santiago Martínez.
Rodríguez, umna auténtica maestra en esta disciplina, ha generado una serie de piezas abstractas que armonizan con el singular espacio expositivo y dialogan con él en formas y colores. En palabras de la propia creadora, el trabajo desarrolla "una relación mimética con el espacio expositivo produciendo una continuidad visual entre la obra y su entorno". De esta forma, sigue, "sitúa la percepción del todo como parte de la experiencia estética, y la mímesis no funciona como una representación o copia, sino que opera como un mecanismo de integración y activa una reflexión sobre las relaciones entre objeto, contexto y mirada".
La serie se ha realizado en papel (Canson, cartulina Fabriano,…) sobre papel y tablero, y la elección del material sitúa la fragilidad y cotidianidad del mismo y su transformación en el centro de la experimentación.
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