La artista Lidia Rodríguez hace de sus collages una "Mímesis espacial" en "Metro y medio de arte", en Oviedo

La artista tinetense Lidia Rodríguez presenta "Mímesis espacial", una serie de obras realizadas con collage de distintos formatos que se integran a la perfección en el minúsculo espacio expositivo de la calle Cervantes, dentro del proyecto "Metro y medio de arte" que comisaría Santiago Martínez.

Rodríguez, umna auténtica maestra en esta disciplina, ha generado una serie de piezas abstractas que armonizan con el singular espacio expositivo y dialogan con él en formas y colores. En palabras de la propia creadora, el trabajo desarrolla "una relación mimética con el espacio expositivo produciendo una continuidad visual entre la obra y su entorno". De esta forma, sigue, "sitúa la percepción del todo como parte de la experiencia estética, y la mímesis no funciona como una representación o copia, sino que opera como un mecanismo de integración y activa una reflexión sobre las relaciones entre objeto, contexto y mirada".

Noticias relacionadas

La serie se ha realizado en papel (Canson, cartulina Fabriano,…) sobre papel y tablero, y la elección del material sitúa la fragilidad y cotidianidad del mismo y su transformación en el centro de la experimentación.