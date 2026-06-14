Barbón: "Nunca un gobierno regional invirtió tanto en Oviedo como el mío"

La defensa de Oviedo como uno de los grandes destinos de la acción del Gobierno del Principado marcó este domingo el III Encuentro de Fraternidad y Valores Socialistas del Siglo XXI, organizado por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo en el Llagar de Colloto. Ante un centenar de militantes y cargos públicos, el presidente asturiano, Adrián Barbón, sostuvo que "nunca un gobierno de Asturias invirtió tanto en Oviedo como el actual", al tiempo que lanzó un mensaje de resistencia interna de elevada tensión política: "Aunque vengan mal dadas, rendirse no es una opción". Antes habían intervenido la secretaria general del PSOE ovetense, Delia Losa, que denunció una campaña de "bulos" contra su partido, y el portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, que apeló "a la unidad" y presentó a los socialistas como "la única alternativa real al gobierno de Canteli".

Barbón situó su intervención entre la evocación sentimental y el discurso político. Recordó que este domingo se cumplían justo 23 años del aniversario de la muerte del histórico socialista Emilio Barbón, repasó algunos hitos de su propia trayectoria y defendió la utilidad de las políticas públicas como principal herramienta para frenar el avance de la derecha y la extrema derecha. "Frente a su odio nosotros no podemos contestar con más odio. Tenemos que ofertar esperanza", afirmó.

El presidente presentó una larga relación de medidas impulsadas por su Ejecutivo, desde la gratuidad educativa hasta la política fiscal, el transporte público o la vivienda. Sin embargo, reservó un apartado específico para Oviedo. Allí aseguró que el volumen de inversión autonómica alcanzado durante su mandato no tiene precedentes y citó como ejemplos el instituto de La Florida, el instituto Margarita Salas de La Corredoria, el futuro colegio de Montecerrao y actuaciones vinculadas a la conexión entre estaciones. "Nunca hubo tanta inversión pública del Gobierno de Asturias en Oviedo y en el concejo de Oviedo como con el gobierno que yo presido", insistió. También defendió el refuerzo de los Servicios Sociales, los planes de empleo y otras partidas financiadas por la Administración autonómica.

Antes de la intervención del presidente tomó la palabra abrió el turno de intervenciones Delia Losa. La dirigente socialista describió el actual contexto político como una etapa de "ataques inmisericordes" contra el PSOE y aseguró que los socialistas son "el objetivo a batir". Aunque admitió que algunos comportamientos protagonizados por dirigentes del partido resultan "reprobables" e incluso "deleznables", sostuvo que existe una estrategia basada en la exageración, la mentira y los "bulos". Como ejemplo citó la polémica sobre la tasación de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero y señaló que la valoración fue realizada por "la familia de Ana Mato, la exministra que tenía un Jaguar en el garaje y ni lo sabía". Losa pidió a los militantes mantener "la cabeza alta", preservar los valores históricos del socialismo y responder con fortaleza ante las críticas.

El portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza calificó de "falacia" que Canteli les califique como "el frente del no" y centró su intervención en la política ovetense. Reivindicó una oposición basada en las propuestas y no en la confrontación estéril. "Frente a los insultos, propuestas; frente al ruido, propuestas", resumió. Además, defendió acuerdos puntuales en asuntos como La Vega, el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO) o los servicios sociales y llamó a reforzar la cohesión interna cuando se aproxima el proceso de primarias para elegir candidato a la Alcaldía, si bien no se pronunció sobre si tiene previsto volver a liderar la lista del PSOE.

Noticias relacionadas

El acto concluyó con afiliados puestos en pie para cantar "La Internacional", acompañados por la gaita de Iñaki Sánchez Santianes. Entre los asistentes figuraban el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez; la vicepresidenta de la Junta General, Celia Fernández; concejales, diputados y el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García.