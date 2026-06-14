Canteli, sobre el concurso de ideas de La Vega impugnado por el Colegio de Arquitectos en Oviedo: "Si lo tumban, lo volveremos a sacar"

Alfredo Canteli aseguró este domingo que el Ayuntamiento volverá a convocar el concurso internacional de ideas para la transformación de La Vega si finalmente prospera el recurso presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y el actual procedimiento queda anulado. No obstante, el alcalde se mostró convencido de que ese escenario no llegará a producirse. «A lo mejor nos da la razón y no hay que hacer nada», señaló minutos antes de participar en la tradicional jira del Sagrado Corazón de Jesús en lo alto del Naranco, una celebración que reunió a unas 200 personas junto al monumento y a la que muchos asistentes acudieron en los autobuses gratuitos habilitados por el Consistorio desde el centro de la ciudad.

El regidor realizó estas declaraciones apenas unos días después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acordase la suspensión cautelar del concurso impulsado por el Ayuntamiento para definir la futura ordenación urbanística de los terrenos de la antigua fábrica de armas. La medida llegó tras el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos contra las bases del procedimiento, cuestionadas por las exigencias de solvencia planteadas para concurrir. Canteli insiste en que el gobierno local mantiene la confianza en que el recurso municipal prospere. En todo caso, avanzó que, si fuese necesario reiniciar el proceso, la intención sería volver a licitarlo con unas condiciones muy similares. «La sacaremos otra vez y supongo que estarán los cuatro de ahora (Rafael Moneo, Kengo Kuma, César Portela y Joan Busquets) y dos más. Queremos un estudio de muchas garantías y algo que realmente aporte algo diferente para La Vega», explicó.

El alcalde aprovechó además su presencia en el Naranco para cargar contra la oposición municipal y, en especial, contra el PSOE. A su juicio, existe una actitud sistemática de rechazo hacia los proyectos promovidos por el equipo de gobierno. «Hay que decir que no a todo», lamentó, antes de recordar iniciativas como La Vega, la antigua fábrica de gas o algunas actuaciones viarias. «Son una rémora permanente y cada vez que queremos hacer algo es el no rotundo a todo», añadió.

También reivindicó el estado actual del monte ovetense, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Canteli destacó los trabajos realizados durante los últimos años para mejorar sendas, limpiar trincheras y recuperar distintos enclaves históricos. «Ahora fundamentalmente las sendas están limpias», afirmó, convencido de que el Naranco presenta una imagen mucho más cuidada que la existente cuando accedió a la Alcaldía.

Otro de los asuntos que centró sus declaraciones fue la Ronda Norte. Frente a la posición expresada recientemente por el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, partidario de descartar la infraestructura, Canteli reiteró su defensa del proyecto. «Voy a seguir luchando por ella», aseguró. «Es una necesidad, la tienen todas las ciudades capitales de provincia y aquí falta una ronda para que Oviedo siga creciendo, con seguridad y evitando atascos y riesgos», argumentó.

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La jornada concluyó con una eucaristía oficiada por Manuel Robles, párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Gijón. Durante la homilía recordó que «el corazón de Jesucristo no es de escayola, sino una casa abierta donde caben todos» y reivindicó una fe cercana a la gente sencilla. A la celebración asistieron también los concejales del gobierno local Leticia González, Conchita Méndez, Mario Arias, Covadonga Díaz, Alfredo García Quintana, José Ramón Pando, José Ramón Prado y Daniel Tarrío, así como la edil de Vox Alejandra González.