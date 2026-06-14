Un desfile y celebraciones para "enmarcar" en Oviedo, con la despedida de Olloniego a las fiestas de San Antonio: "Este año fue exagerado"

"Estamos encantados, yo creo que por primera vez en la vida en nuestras fiestas tenemos tres días con este ambiente espectacular, sin contar con el calor, el sol y la cantidad de gente como este año; está siendo para enmarcar". Con este entusiasmo se manifestaron este domingo desde la Comisión de las Fiestas de San Antonio, en Olloniego, que ayer acogió la última de tres intensas jornadas de celebración en honor a su patrón. Y no lo hicieron de cualquier manera, sino con uno de los que viene siendo desde hace años uno de los platos más fuertes a nivel colectivo de la celebración: el desfile de carrozas, que en esta ocasión deleitaron a locales y foráneos con un pasacalles integrado por cinco grupos y un centenar de figurantes.

La cita arrancó, como estaba previsto en la programación, a las 18.00 horas y en ella reinó la variedad, además de la "diversión y lo popular", como transmiten los vecinos. En primer lugar, como punta de lanza, contó con la participación musical de dos grupos de diferentes estilos: por un lado, la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", que puso el acento más regional, mientras que la charanga "El Principado" fue la encargada de añadir el matiz festivo.

En cuanto a los grupos que recorrieron las calles Olloniego, fueron también cinco las temáticas que lucieron, entre las que se pudieron encontrar focos tan dispares como una caracterización de romeros de la fiesta andaluza de El Rocío, mientras que otros optaron por disfrazarse de dinosaurios o de dar vida a la feria representando los coches de choque. Las otras dos carrozas se decantaron por motivos más tradicionales, como la matanza del gochu y los atuendos de mineros asturianos.

"Muy contentos" con como discurrió este arraigado desfile, desde la organización de las fiestas incidieron a modo de balance en que la celebración de este 2026 fue un éxito "exagerado".

El viernes, la cantante y presentadora Leticia Sabater congregó a más de un millar de personas en el prau para disfrutar de su actuación, cantidad de gente "jamás" alcanzada la primera noche; un hito al que dio continuidad "Grupo Beatriz" el sábado. Las 150 parrilladas y las 100 raciones de pulpo que se despacharon este domingo fueron también la rúbrica de una celebración "redonda", a la que puso broche definitivo una verbena por la noche.