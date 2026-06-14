Diez accidentes con heridos en un año: el preocupante balance del mayor punto negro del tráfico en Oviedo

La glorieta de Luis Oliver se ha convertido en el principal punto negro del tráfico de Oviedo. La puerta de entrada a la ciudad desde la AS-II concentró el año pasado diez accidentes con heridos, la cifra más elevada de toda la red viaria municipal, en un ejercicio marcado por 1.659 siniestros de tráfico, un fallecido (un hombre de 91 años atropellado en enero en Llamaquique), 52 heridos graves, 330 leves. De esos siniestros, 104 fueron atropellos, nueve de cada diez con consecuencias físicas para los peatones. Así se recoge en la memoria anual de la Policía Local, que sitúa además a la plaza Luis Ruiz de la Peña, la conocida plaza de las Palomas de Pumarín, como el segundo enclave con mayor concentración de accidentes con víctimas.

Los datos revelan una realidad llamativa. Aunque la plaza de Castilla volvió a ser el lugar donde más accidentes se produjeron de toda la ciudad, con 41 siniestros, la gravedad de los mismos fue relativamente reducida. Solo en dos ocasiones fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios, motivo por el que ni siquiera figura entre los diez puntos con más accidentes con heridos.

En ese listado, la glorieta de Luis Oliver encabeza la estadística con diez accidentes con víctimas y otros 28 sin heridos, para un total de 38 siniestros. Tras ella aparece la plaza Luis Ruiz de la Peña, con ocho accidentes con lesionados y catorce percances en total. Completan los primeros puestos la calle Tenderina y la rotonda de Cerdeño, ambas con seis accidentes con víctimas, seguidas por la travesía de Colloto, Uría y Fray Ceferino, con cinco casos cada una.

La posición de Luis Oliver no resulta casual. La rotonda constituye una de las principales puertas de entrada a Oviedo y soporta una compleja convivencia entre los vehículos procedentes de la AS-II, los movimientos internos hacia La Corredoria, el HUCA y la estación de autobuses. A esa presión habitual se han sumado en los últimos meses las obras para ampliar el acceso a Ciudad Naranco desde la propia glorieta, unos trabajos que han reducido la fluidez del tráfico y obligado a una regulación constante por la Policía Local.

Las retenciones se han convertido en una imagen habitual en horas punta. El aumento de maniobras, incorporaciones y cambios de carril en un espacio especialmente exigente desde el punto de vista circulatorio ayuda a explicar que sea precisamente aquí donde más accidentes con heridos se producen de toda la ciudad.

La memoria policial también pone el foco sobre los atropellos. Durante 2025 se contabilizaron 104 en distintos puntos de Oviedo. De ellos, 95 acabaron con algún tipo de lesión para el peatón, lo que supone un 91,3% del total. Aunque la cifra mejora ligeramente el máximo de la serie reciente —los 112 atropellos registrados en 2021— confirma que la vulnerabilidad de los peatones sigue siendo un desafío para la seguridad vial urbana.

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Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa estudiando medidas para reducir la siniestralidad en los puntos más conflictivos. En el caso de la plaza de Castilla, donde el elevado volumen de tráfico genera frecuentes colisiones por alcance y pequeños golpes, el área de Seguridad Ciudadana ya trabaja en alternativas para reorganizar la circulación. Entre las opciones analizadas figura un cambio de sentido en el entorno de Pérez de la Sala y Félix Aramburu, una actuación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA que busca aliviar la presión sobre la glorieta.