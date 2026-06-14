Discípulos y amigos honran en Oviedo la memoria del profesor y poeta Domingo Caballero a los cuatro años de su muerte
Edu Galán presentará el homenaje, el sábado 20 de junio en la librería Kafka&Co al mediodía, con la participación de Antonio Lucas y Jerónimo Granda, entre otros
"Pasos contados", el penúltimo de sus poemarios editados en KRK, será también el nombre bajo el que se conjurarán el próximo sábado en la librería Kafka&Co de Oviedo un grupo de amigos y discípulos para rendir homenaje póstumo al profesor y poeta Domingo Caballero (1941-2022).
Lo hacen justo cuando se cumplen cuatro años desde su muerte, con Edu Galán –discípulo directo de sus clases de comunicación y marketing en las aulas de la facultad de Psicología, primero, y amigo para siempre desde entonces– como maestro de ceremonias. Galán irá dando paso a una larga lista de compañeros de generación y camaradas como Álvaro Ruiz de la Peña, Jerónimo Granda o José Errasti. Completan la nómina de los invitados su hijo David Caballero, Marta Izquierdo y los escritores Antonio Lucas y Fernando Menéndez.
Nacido en León en 1941, Domingo Caballero estudió Lengua y Literatura en Oviedo, donde hizo pandilla con Julio Vaquero, Jaime Herrero, David Ruiz, o el ya citado Álvaro Ruiz de la Peña. En Palencia fue catedrático de Instituto y a su regreso a Asturias se doctoró en psicología con la tesis "La categoría de ‘conflicto’ en el análisis psicolingüístico. Retórica y discurso escolar" y se incorporó al claustro de Psicología. Entres su producción poética se cuentan "Vacas de Lebanza", "Autogeografías", "Fauna de varia lección", "Pasos contados" y "Una silla roja".
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