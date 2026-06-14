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Discípulos y amigos honran en Oviedo la memoria del profesor y poeta Domingo Caballero a los cuatro años de su muerte

Edu Galán presentará el homenaje, el sábado 20 de junio en la librería Kafka&Co al mediodía, con la participación de Antonio Lucas y Jerónimo Granda, entre otros

Domingo Caballero en la presentación de &quot;Pasos contados&quot;, en 2013.

Domingo Caballero en la presentación de "Pasos contados", en 2013. / Luisma Murias

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Chus Neira

Chus Neira

Oviedo

"Pasos contados", el penúltimo de sus poemarios editados en KRK, será también el nombre bajo el que se conjurarán el próximo sábado en la librería Kafka&Co de Oviedo un grupo de amigos y discípulos para rendir homenaje póstumo al profesor y poeta Domingo Caballero (1941-2022).

Lo hacen justo cuando se cumplen cuatro años desde su muerte, con Edu Galán –discípulo directo de sus clases de comunicación y marketing en las aulas de la facultad de Psicología, primero, y amigo para siempre desde entonces– como maestro de ceremonias. Galán irá dando paso a una larga lista de compañeros de generación y camaradas como Álvaro Ruiz de la Peña, Jerónimo Granda o José Errasti. Completan la nómina de los invitados su hijo David Caballero, Marta Izquierdo y los escritores Antonio Lucas y Fernando Menéndez.

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Nacido en León en 1941, Domingo Caballero estudió Lengua y Literatura en Oviedo, donde hizo pandilla con Julio Vaquero, Jaime Herrero, David Ruiz, o el ya citado Álvaro Ruiz de la Peña. En Palencia fue catedrático de Instituto y a su regreso a Asturias se doctoró en psicología con la tesis "La categoría de ‘conflicto’ en el análisis psicolingüístico. Retórica y discurso escolar" y se incorporó al claustro de Psicología. Entres su producción poética se cuentan "Vacas de Lebanza", "Autogeografías", "Fauna de varia lección", "Pasos contados" y "Una silla roja".

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