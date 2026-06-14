Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo

Un hombre de 44 años y vecino de Oviedo falleció este domingo tras precipitarse desde una altura aproximada de 20 metros en la conocida Senda Verde de Fuso de la Reina, en un suceso ocurrido al mediodía y que obligó a movilizar a numerosos efectivos de emergencia.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 12:30 horas, cuando una llamada alertó al Servicio de Emergencias 112 de que un varón se había caído desde el último puente de la senda. La información fue trasladada a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias, que activó el correspondiente dispositivo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Oviedo, que procedieron a cortar el tránsito por el paseo, muy concurrido durante la jornada debido al buen tiempo. También acudieron los bomberos, que fueron los primeros en acceder hasta el lugar donde se encontraba el hombre, en una zona de piedras junto a un arroyo, al fondo de un viaducto.

Tras llegar hasta el punto donde había quedado el cuerpo, los bomberos confirmaron el fallecimiento del varón. Posteriormente, la Guardia Civil decidió recurrir al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y a la Unidad Aérea (CUCO) para llevar a cabo la recuperación del cadáver debido a las dificultades de acceso.

Según informó la Guardia Civil, la patrulla de Seguridad Ciudadana desplazada al lugar observó el cuerpo inmóvil en el fondo del viaducto, por lo que se coordinó la intervención aérea para su extracción. Finalmente, a las 14:30 horas se completó la evacuación del fallecido.

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El cuerpo correspondía a un hombre de 44 años y vecino de Oviedo. Las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso han sido asumidas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo.